Valerio Scanu diventa parrucchiere: il cantante apre un nuovo salone di bellezza a Roma

Valerio Scanu si reinventa come parrucchiere. Il cantante annuncia sui social che il 15 giugno aprirà a Roma un salone di bellezza. «Dopo anni di esperienze apro il mio salone», spiega in un video su Instagram. Anche se l'artista non rinuncia per sempre alla musica, tanto che sui social solo qualche giorno fa ha postato una immagine che lo immortala in uno studio di registrazione.

Il post

«Ciao, sono Valerio Scanu - spiega il cantante in un video su Instagram - Molti di voi mi conoscono come cantante, imitatore, personaggio della tv, ma sono qui in una veste diversa, quella dell'hair stylist professionista. Dopo anni di esperienze, ho deciso di aprire il mio nuovo salone a Roma».

Chi è Scanu

Valerio Scanu, classe 1990, originario de La Maddalena (Sassari), nasce come allievo del talent "Amici", dove arriva secondo nel 2009.

L'artista ha partecipato due volte a Sanremo vincendo l'edizione nel 2010 con il famoso brano "Per tutte le volte che…". Nel frattempo ha partecipato in programmi tv come "Ballando con le stelle", "Tale e Quale Show" e "Il Cantante Mascherato".

Il matrimonio con Luigi



Il 7 settembre del 2023 Valerio Scanu ha sposato il compagno Luigi Calcara con rito civile in Campidoglio, alla presenza di amici e rispettive famiglie. I due facevano coppia fissa da tre anni, ma Valerio Scanu è uscito allo scoperto solo nel novembre 2022 per annunciare il fidanzamento. La data scelta per le nozze non è casuale e ha un significato importante: è la data del compleanno del padre del cantante, mancato nel 2020 a causa del Covid.

Il padre morto a causa del Covid

Il 23 dicembre del 2020 un lutto gravissimo ha colpito il cantante. Tonino Scanu è morto a 64 anni a causa del Covid. La notizia è stata data dal quotidiano "La nuova Sardegna". Storico dipendente comunale de La Maddalena e anima di molti eventi benefici, era ricoverato da quasi un mese e mezzo nell'ospedale Mater Olbia. Il cantante aveva rivelato la cosa il 10 dicembre nel corso di una trasmissione tv durante la quale era scoppiato in lacrime.