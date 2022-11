Vicino costruisce recinzione sul suo giardino, ma lei si vendica: «Si sono rifiutati di collaborare»

Il vicino tenta di rubare gran parte del suo giardino costruendo una recinzione, lei si vendica. L'utente di TikTok @unbewreathable è rimasta sbalordita quando il suo vicino ha rivendicato un pezzo del suo giardino e ha chiesto educatamente che la nuova recinzione fosse spostata di nuovo sul confine di proprietà. Tuttavia, lui ha rifiutato, scatenando una lite tra i due proprietari. Alla fine la donna ha preso in mano la situazione e ha fatto abbattere la recinzione, tavola per tavola. Una clip della recinzione in fase di smantellamento da allora è stata vista quasi 20 milioni di volte sulla piattaforma di condivisione video, con la decisione del proprietario della casa che ha scatenato un dibattito online. Il video mostra due lavoratori che apparentemente smantellano il confine di legno e impilano "in modo ordinato" le assi sulla terra del vicino per farle occupare.

La vendetta "definitiva"

Il video è stato condiviso con la didascalia: "Il recinto del mio vicino è sulla nostra proprietà... abbiamo chiesto loro di collaborare con noi per correggerlo... si sono rifiutati... quindi eccoci qui!". I video di follow-up mostrano che una parte significativa del giardino è stata rilevata dal vicino, con una nuova recinzione quindi installata per onorare i confini di proprietà originali. Il TikToker ha scritto: "I confini delle proprietà sono esattamente dove dovrebbero essere. Quelli che dicono 'oh avrei preso una recinzione libera', prenderesti anche il deprezzamento delle tue proprietà?", aggiungendo: "A volte i confini devono essere stabiliti".

Le reazioni su Tiktok

"Non posso credere che ce l'avessero così lontano sulla tua proprietà", ha detto un terzo, mentre un altro ha scritto: "Ho capito che volevano la recinzione dritta per motivi estetici, ma lì dietro c'era MOLTO terreno che hanno cercato di rivendicare". Uno spettatore ha elogiato la sua gestione della situazione, scrivendo: "L'hai gestito con grazia e sembra incredibile". Tuttavia, ha detto che la donna si era spinta troppo oltre e non vedeva la necessità di intraprendere un'azione così drastica. "Sono buoni vicini", ha scritto uno. "Vorrei avere una recinzione libera". Un altro ha detto: "Oh, sei una Karen", mentre un terzo ha aggiunto: "Le persone come te sono così egoiste e impossibili da affrontare".