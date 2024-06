Vera Wang, a 74 anni ne dimostra la metà: ecco i segreti di bellezza per mantenersi radiosa (e uno che nessuno si aspetta)

Tutti, almeno una volta nella vita si saranno chiesti quali sono i segreti per mantenersi giovani. Diverse star hanno tentato di fornire una risposta, raccontando i loro segreti di bellezza. Ma c'è una nota stilista che suscitato molta invidia: Vera Wang veste le spose di tutto il mondo (anche quelle più famose), ha 74 anni anni ed è incredibile e radiosa. Ma come fa? Tra i suoi segreti più efficaci, una buona protezione solare, molte ore di sonno ed un altro che ha lasciato tutti a bocca aperta.

I segreti di bellezza di Vera Wang

Durante un'intervista a Page Six Style, la stilista ha raccontato tutti i suoi metodi per mantenersi così giovane: «Fondamentalmente ho lavorato tutta la mia vita, Penso che il lavoro mantenga giovane e stimolata.

Lavoro molte ore, nello stesso tempo ho cresciuto due figlie. Credo che tenersi occupati sia la migliore ricetta per una buona salute».

E chi pensa che Vera si privi sempre dei piccoli piaceri alimentari resterà deluso dalle sue parole, perché lei stessa ha dichiarato: «Mangio McDonald's. Lo ordino molto spesso. E non rinuncio a ciambelle glassate ripiene di crema e cocktail».

Protezione solare, sonno e vodka

Vera ha dichiarato di non dimenticare mai di proteggere la pelle dai danni del sole: applica infatti su viso e collo una crema idratante con SPF 30, arrivando addirittura ad aumentare l'SPF a seconda del luogo in cui si trova per avere sempre una protezione ottimale.

Il sonno è poi fondamentale, perché Vera è molto impegnata per via del suo lavoro. Ma riesce comunque a trovare il modo per dormire 7/8 ore a notte. Si sa, il sonno aiuta a mantenere una pelle sana e radiosa (oltre a fare bene al nostro organismo).

E poi... la Vodka. Sì, avete letto bene. L'imprenditrice ha infatti dichiarato di bere un piccolo bicchiere prima di dormire, a fine giornata, per alleviare le tensioni della vita frenetica e del lavoro. E sicuramente ad aiutarla è poi il suo animo sempre propositivo: «Penso a quello che succede a volte quando s'invecchia, sono più spaventata dalle disabilità fisiche che dal cambiamento di aspetto. Amo il mio lavoro e ne sono molto appassionata. Ho i miei amici, le mie figlie... Voglio dire, ho una vita molto piena» ha poi concluso.