Veronica Peparini sola al compleanno (53 anni), Andreas Muller: «Ti amo, aspettatemi»

Veronica Peparini e Andreas Muller sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Nonostante le iniziali critiche a causa della differenza d'età, (lui ha 27 anni, mentre lei ne ha compiuti 53 proprio oggi, 25 febbraio), i due non si sono mai arresi e hanno vissuto la loro storia d'amore fino ad arrivare alla gravidanza che porterà nelle loro vite le gemelline Penelope e Ginevra.

La coreografa sta festeggiando il suo 53esimo compleanno da sola, mentre il ballerino si trova fuori per lavoro, ma ha voluto condividere un messaggio molto dolce per la sua compagna.

Andreas Muller ha condiviso una dolce foto che lo ritrae insieme a Veronica Peparini, in sottofondo la canzone di Marco Mengoni, “Sai Che”: «Sulle note di una canzone che ci accompagna da tanti anni, nel giorno del tuo compleanno, posso solamente dirti che qualsiasi cosa io decidessi di fare per te non sarà mai abbastanza grande quanto quello che tu hai deciso di regalare a me con coraggio e determinazione che sarà per sempre il dono più grande della mia vita.

La coreografa ha risposto alla dolce dedica del fidanzato con un tenero: «Ti amo da impazzire», mentre i fan della coppia rimangono in attesa della nascita delle piccole Penelope e Ginevra.