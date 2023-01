Vialli, Fedez e il tumore al pancreas. Il messaggio del cantante (e di Chiara Ferragni): «Con lui ho pianto al telefono»

Il tumore al pancreas, quel filo conduttore che ha avvicinato Gianluca Vialli a Fedez. E proprio il cantante su Intagram ha voluto rendere omaggio all'ex calciatore di Cremonese, Sampdoria e Juventus morto oggi a 58 anni. Con Vialli Fedez aveva condiviso le paure, i timori e i dolori della malattia.

Fedez, il messaggio per Vialli

Anche il cantante, infatti, è stato colpito tempo addietro da un tumore al pancreas, seppur di tipo differente - e meno grave - di quello contro il quale ha combattuto il fuoriclasse del calcio. «Non ci siamo mai conosciuti di persona - ricorda Fedez in una storia su Instagram - ma mi hai dato tanto. Con te ho pianto al telefono, pur non avendoti mai visto di persona». Fedez racconta che Vialli gli aveva dimostrato grande vicinanza e affatto durante la sua malattia, e che ne era nata una conoscenza anche se soltanto virtuale. «Avevamo in programma di incontrarci per fotografarci assieme mostrando le rispettive cicatrici, ma purtroppo non è stato possibile».

Il video del cantante su Instagram

«Faccio questo video perché pur non avendolo mai conosciuto di persona è stata una persona straordinaria, che mi ha dato un aiuto incredibile. Abbiamo subito lo stesso tipo di intervento per due patologie diverse, ma a me non era mai capitato di piangere al telefono con una persona che non conoscevo. Mi ha dato una mano, non dovuta ma incredibile». Così Fedez, nelle sue stories di Instagram. «Mi spiace - aggiunge Fedez, che spesso ha parlato del supporto ricevuto dall'ex calciatore durante la sua malattia - perché avremmo dovuto vederci e avremmo dovuto farci la foto con la nostra cicatrice». Poi un pensiero alla famiglia di Vialli: «Condoglianze alla famiglia, un saluto grande a Gianluca, sono costernato di non essere riuscito a te conoscerti più a fondo. Pur avendo avuto una conoscenza solo epistolare e telefonica, mi hai dato tanto, ed è giusto che le persone lo sappiano».

Chiara Ferragni: «Grazie per ciò che hai fatto per noi e per tutti quanti»

«Sei una grande persona e non smetterò mai di ringraziarti per l'energia e dolcezza che hai condiviso con Fede prima dell'operazione. Grazie per quello che hai fatto per noi e per tutti quanti»: la cremonese Chiara Ferragni, ha voluto ricordare così con una storia su Instagram il suo concittadino Gianluca Vialli, l'ex campione morto oggi a Londra. Un ringraziamento che va soprattutto al sostegno che Vialli ha dato al marito di Chiara, Fedez, prima che venisse operato.