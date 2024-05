Vince un milione alla lotteria per due volte in 10 settimane: il record di Christine

C'è chi cerca la fortuna per una vita intera, senza riuscirci mai. E chi invece alla lotteria è riuscita a vincere due volte... nel giro di dieci settimane. È una storia incredibile quella che arriva dal Massachusetts, negli Stati Uniti, dove una donna ha vinto alla lotteria il premio da un milione di dollari per la seconda volta in meno di tre mesi. Si chiama Christine Wilson la fortunata: la seconda volta ha vinto con un biglietto da dieci dollari al "100X Cash", a febbraio nel gioco "Lifetime Millions" spendendo cinquanta dollari per un ticket. In entrambe le occasioni, ha scelto di ricevere il premio sotto forma di un pagamento una tantum di 650.000 mila dollari.

I premi da un milione di dollari

Quando ha il suo premio a febbraio, aveva detto di voler utilizzare parte della sua vincita per acquistare una nuova auto.

Sulla seconda, invece, non ha dubbi: li metterà da parte come risparmi utili per la vita.

La donna ha acquistato il suo biglietto più recente al Family Food Mart nella città americana di Mansfield: al negozio andrà un bonus di 10.000 dollari per la vendita del biglietto, secondo la Massachusetts State Lottery. Il primo biglietto vincente era stato acquistato al Dubs's Discount Liquors, nella stessa città.