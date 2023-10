«Mamma, ho ordinato due bottiglie di vino da 22mila euro pensando fossero 22 ma non ho i soldi per pagare», il messaggio diventa virale

Una svista al ristorante, un errore nella lettura del menù e un conto salatissimo per due bottiglie di vino. Una cosa che potrebbe accadere a chiunque e mettere in non poca difficoltà. Soprattutto se il costo di ogni bottiglia è di 22mila euro. È questo quello che ha voluto far credere ai genitori Angela, una giovane utente di TikTok, con l'intento di fare loro uno scherzo. Ma la situazione le è sfuggita di mano e le cose non sono andate come immaginato.

La tiktoker Angela Mayoral ha pubblicato diverse conversazioni scambiate su WhatsApp con i genitori. La prima è con la mamma, alla quale spiega l'accaduto: «Ho un problema.

Sono stato a cena in un ristorante e ho ordinato e bevuto due bottiglie da 22mila euro pensando che costassero 22 euro. Non ho 44mila euro per pagare», scrive. La risposta della donna non si fa attendere, ma non è quella che la ragazza aveva immaginato: «Ebbene sì. Hai un problema», scrive a sangue freddo. Quindi si rifiuta di inviare una foto della sua carta di credito e continua: «Chiedi quanto pagano all'ora per fare le pulizie» o «ordina un'altra bottiglia e ti divertirai ancora di più». La ragazza, delusa, non demorde e prova a far cadere nella trappola il padre, che si limita a rispondere con degli emoji. Lei insiste: «Ti dico che il vino era stantio, ma dicono che dopo aver bevuto le bottiglie...». Scherzando, il padre scrive che le manderà una cambiale.

Insomma, scherzo non riuscito per Angela, che però è riuscita ad attirare l'attenzione degli utenti di TikTok e numerosi commenti. Tra cui un suggerimento per il prossimo scherzo: «22mila euro non è credibile, riprova con 2mila».