Vittorio Brumotti: «Aggredito centinaia di volte, mi hanno rotto la mascella e sparato addosso. Sono figlio di un carabiniere, la mia è una vocazione»

Vittorio Brumotti non si ferma mai. Sempre in bici, sempre come inviato di Striscia la notizia. E per la dodicesima volta conduttore di Paperissima Sprint. E da inviato del tg satirico di Antonio Ricci il campione di bike trial ne ha prese tante. Ha rischiato molto. Ma la giustizia prima di tutto. «Mio papà è un ex carabiniere, mio zio era un generale dei carabinieri. Il senso delle regole ce l’ho nel sangue». Poi al Corriere della Sera aggiunge: «Sono motivato da una forza interiore, è una vocazione, come la fede per i preti. Ci sono nato così».

Gli spacciatori

Come è nata l'idea di liberare i parchi delle città? Bisogna tornare in dietro un po' con il tempo: «Ricordo quando noi rider andavamo in certe piazze a fare i nostri numeri, ci riprendevamo con le go-pro e gli spacciatori ci menavano per mandare via noi e i ragazzini che giocavano, una rabbia...

Le forze dell’ordine ci dicevano che lo sapevano come stavano le cose ma che era comunque meglio andarsene». Così è nato il primo servizio e oggi «tante mamme indignate hanno iniziato a contattarci: così siamo diventati un servizio pubblico».

Le botte e gli spari

Ma essere un servizio pubblico gli è costato, diciamo in salute e serenità: «Dai pugni in faccia alla rottura della mascella, fino a “semplici” intimidazioni, ho vissuto di tutto. Ormai ho perso il conto delle aggressioni, saranno centinaia». E senza vergogna ammette di aver avuto anche paura: «I primi colpi di pistola non si scordano mai: successe a San Basilio, a Roma. Anche allo Zen di Palermo me la sono vista brutta». Ma la cosa che fa più male è un'altra: «Un bambino non può odiare uno che fa free style e manda via i cattivi come fosse una sorta di supereroe, come succede nei film. Come fanno a odiare questa roba? Vuol dire che la situazione è grave».

L'amicizia con Antonio Ricci

Ma sia chiaro non si sente un superoe. Al Corsera parla anche del suo amore per la bici: «Sono drogato di bici». E Antonio Ricci? «Abbiamo un rapporto padre-figlio. Però oggi per colpa sua non posso parcheggiare male, devo mettermi la cintura, non posso drogarmi, devo rigare dritto. La mattina esco di casa già stressato perché so che non devo sbagliare».