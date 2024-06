Volo in overbooking, in aereo c'è un passeggero di troppo: «Chi scende avrà 250€ e un viaggio gratis». E una persona accetta

Il volo Ryanair Bergamo-Palma di Maiorca in programma ieri, 12 giugno, per qualcuno è andato storto. O meglio, non è proprio cominciato. A bordo c'era, infatti, un passeggero in più, per un errore commesso dalla compagnia aerea in fase di acquisto. La scoperta una volta saliti a bordo, ha messo alle strette i passeggeri: «O uno scende o non partiamo» ha detto la hostess al microfono tra l'incredulità di tutti.

Cosa è successo

La compagnia aerea aveva venduto per sbaglio un biglietto in più. I malcapitati con lo stesso posto assegnato, però, hanno scoperto l'errore solo una volta saliti a bordo. Il personale ha prima proposto ai due passeggeri sventurati di scendere, i quali si sono rifiutati di farlo e poi, hanno hanno messo alle strette tutti i passeggeri con una proposta: «Come avete capito siamo in overbooking. C'è stato un problema al gate e c'è da prendere una decisione - ha detto al microfono la hostess -. Siccome i passeggeri scelti per abbandonare l'aereo non vogliono, chiediamo se c'è un volontario: avrà un risarcimento di 250 euro e il prossimo volo gratis».

E ha aggiunto: «Abbiamo poco tempo, entro 20 minuti dobbiamo decidere altrimenti il volo non sarà effettuato».

I commenti dei testimoni: «È sceso un ragazzo»

Secondo un passeggero che ha raccontato la vicenda su Tiktok, un ragazzo ha accettato la proposta ed è sceso, e l'aereo è partito: «Ieri Bergamo Palma di Maiorca, saliti sull’aereo una persona è rimasta a piedi perché non c’era piu posto, avevano venduto un biglietto in più, e quindi o uno scendeva volontariamente oppure il volo si annullava, il ragazzo che è sceso volontariamente ha preso 250 euro in piu un viaggio gratis».

Ma non sarebbe un caso isolato. Un altro utente del social cinese ha raccontato di un'esperienza simile vissuta in prima persona: «L’estate scorsa EasyJet mi ha dato 500€ per lo stesso motivo. Il volo riprogrammato ha avuto un ritardo di oltre 3h e quindi altri 250€ di rimborso: totale 750€ per un volo pagato 60€».