Attenzione alla spesa del cenone: come scegliere il pesce di Natale

Quanto è difficile fare la spesa per il cenone di Natale. Con la folla nei supermarket e anche nelle piccole botteghe. Con la caccia all'offerta migliore, pressoché introvabile, in particolare quando si è alla ricerca dei prodotti simbolo della tradizione. Frutti di mare, vongole per l'immancabile spaghetto, ma anche spigole e orate proposte come secondo, pezzogne all'acqua pazza e tutti gli altri pesci, azzurri e no, vengono proposti a prezzi decisamente più alti del solito. Perché la domanda chiaramente incide sull'offerta e determina i rincari. Unica consolazione: scegliere prodotti di qualità, e anche questo è un scontato, soprattutto se non si hanno rivenditori di fiducia. Ma, già nei giorni scorsi, pure per i più affezionati acquirenti, sarebbe stato necessario contattarli in modo da bloccare la prenotazione. E allora, cosa resta da fare.

Per il pesce, l'occhio è un buon indicatore di freschezza. E poi le pinne, il sangue vivo e la rigidità del corpo centrale. Quanto a cozze e molluschi, la certificazione diventa fondamentale. O, se non si è convinti della sicurezza di quel che si vuole portare a tavola, meglio evitare problemi e ripiegare su pietanze più semplici e non di mare.