Buffet all you can eat, i trucchi di villaggi e hotel per non perdere soldi anche sei i turisti mangiano fino a scoppiare. La regola dei tre giorni

I buffet all you can eat sono un'attrazione irresistibile che per molti turisti rappresenta una componente fondamentale della vacanza. Che si tratti di un lussuoso hotel a cinque stelle o di una sistemazione più modesta, la promessa di poter gustare una varietà infinita di piatti soddisfa una delle gioie fondamentali del viaggiare: esplorare attraverso il cibo. I buffet offrono spesso la libertà di assaporare piatti locali ed internazionali senza limiti, attraggono famiglie, gruppi di amici e viaggiatori solitari desiderosi di indulgere in un relax che si traduce anche nel non dover pensare alla bilancia. Inoltre, la possibilità di mangiare senza limiti a un prezzo fisso o già comunque pagato nel pacchetto vacanza è particolarmente allettante per chi vuole sfruttare fino all'ultimo centesimo i soldi spesi.

I trucchi dei buffet

Nonostante la loro popolarità, i gestori di questo tipo di ristoranti si trovano di fronte a una sfida notevole: come rimanere redditizi mentre si offre un servizio apparentemente illimitato? Esistono strategie ben definite per assicurare che i buffet siano vantaggiosi tanto per gli ospiti quanto per i gestori di hotel e villaggi vacanze che offrono questo tipo di servizio.

Un recente video diventato virale su TikTok, creato dall'utente @joeburgerchallenge, ha svelato alcuni dei segreti su come questi buffet riescono a mantenere la loro redditività nonostante l'apparente generosità. Dal personale alla disposizione dei cibi, passando per la psicologia del consumo, i trucchi usati sono tanto vari quanto affascinanti.

Il personale

Una delle strategie principali menzionate riguarda l'ottimizzazione del personale. Nei buffet, un singolo cameriere può gestire fino a 200 persone, rispetto alle 25 di un ristorante tradizionale. Questo consente un significativo risparmio sui costi del lavoro, fondamentale per equilibrare le spese.

La disposizione dei piatti

Un altro trucco usato dai buffet è la disposizione strategica dei cibi. Gli alimenti più economici e abbondanti, come il pane, vengono posizionati in modo da essere facilmente accessibili e consumati in grande quantità, mentre i piatti più costosi sono spesso situati in aree meno raggiungibili o addirittura dietro teche che necessitano l'intervento di un cuoco per essere serviti. Questa tattica mira a ridurre il consumo dei piatti più onerosi.

Le porzioni

Le pietanze più esclusive e costose vengono presentate in piccole porzioni. Questo non solo scoraggia un consumo eccessivo, ma incoraggia anche i commensali a provare una varietà più ampia di alimenti, distribuendo il consumo su un assortimento più ampio piuttosto che concentrarlo su pochi articoli dal costo elevato.

Il trucco dei tre giorni

Nel video su TikTok si condivide anche il cosiddetto «trucco dei tre giorni»: dopo aver mangiato per tre giorni al buffet dell'hotel, molti ospiti iniziano a ridurre il consumo volontariamente, sia per stanchezza sia per la crescente preoccupazione per la propria linea. Questo fenomeno contribuisce ulteriormente a mantenere bassi i costi per l'albergo.