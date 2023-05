Arriva il caldo e impazza il gelato: ma il prezzo schizza alle stelle. «+23% rispetto a un anno fa»

Non bastassero le bollette della luce, del gas e dell'acqua, l'aperitivo, la cena al ristorante, la pizza e chi più ne ha più ne metta, i rincari iniziano a coinvolgere anche una delle pietanze più apprezzate, specie ora che il caldo è arrivato all'improvviso in tutto il nostro Paese: il gelato. Il ritorno in voga di coni e coppette, con il balzo termico di questi giorni, ha visto un'esplosione dei consumi di gelato, ma anche un incredibile aumento dei prezzi, con un +23% rispetto allo scorso anno.

Arriva il caldo, prezzi del gelato alle stelle

È quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Istat diffusa in occasione del primo weekend segnato dall'arrivo del grande caldo dopo un mese di aprile che ha fatto registrare in Italia una temperatura inferiore di 0,57 gradi la media dei periodo secondo Isac Cnr. A pesare sui listini il balzo dei costi per l'energia e le materie prime usate nelle preparazioni, dalle uova (+17%) al latte (+21%) fino allo zucchero (+54%) di cui l'Italia è fortemente deficitaria, anche a causa delle tensioni internazionali legate alla guerra in Ucraina secondo elaborazioni Coldiretti su dati Istat.







Negli ultimi anni si è registrato un vero e proprio boom delle agrigelaterie artigianali che garantiscono la provenienza della materia prima dalla stalla alla coppetta con gusti che vanno dal latte di asina a quello di capra fino alla bufala ma quest'anno è arrivato anche quello di latte di pecora. Una spinta che ha favorito la creatività nella scelta di ingredienti che valorizzano i primati di varietà e qualità della produzione agroalimentare nazionale, dal gusto di basilico fino al prosecco. Nelle agrigelaterie - continua la Coldiretti - è particolarmente curata la selezione degli ingredienti, dal latte alla frutta, che sono rigorosamente freschi con gusti a «chilometri zero» perché ottenuti da prodotti locali che non devono essere trasportati con mezzi che sprecano energia ed inquinano l'ambiente.