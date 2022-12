Capodanno, mini porzioni e ginnastica "da seduti": i consigli dei medici per combattere il gonfiore dopo le feste

Dopo Natale e Santo Stefano la maratona gastronomica delle feste natalizie continua il 31 dicembre con il cenone di Capodanno. Un evento della tradizione immancabile, ma come fare ad affrontarlo al meglio senza rischiare di spostare di troppo l'ago della bilancia? La risposta è in pochi accorgimenti consigliati dagli esperti che, insieme ad alcuni esercizi "salva linea" possono aiutarci a conservare la nostra forma fisica. Ecco dunque un vademecum da nutrizionisti e medici internisti.

Feste natalizie, i consigli a tavola per mantenere la linea

La prima regola è far attenzione a moderare le porzioni. Dunque portare in tavola un antipasto, un primo piatto, un secondo, un paio di contorni, frutta fresca e un dolce, senza esagerare con le quantità, per non eccedere con le calorie e non trovarsi con un eccesso di avanzi.

Fondamentale durante questi periodi ascoltare il proprio corpo, smettendo di mangiare quando ci si sente sazi. Non lasciarsi attirare da tutto ciò che si vede in tavola perché il corpo sa riconoscere quando ha raggiunto il suo limite e i suoi fabbisogni.

Se i pasti dei giorni di festa saranno abbondanti, bisogna impostare i restanti in modo leggero, preferendo alimenti di origine vegetale come zuppe di cereali e legumi, verdure crude o cotte, frutta fresca, pane integrale. Così si conterranno gli eventuali eccessi calorici, riequilibrando la funzionalità dell'apparato digestivo.

Non fidarsi della bilancia: è normale aumentare di 1 o 2 kg

Infine l'invito a non fidarsi troppo della bilancia, perché durante le festività è normale aumentare di 1-2 Kg, ma ciò non è dovuto a un accumulo di grasso corporeo, pur a seguito di pasti abbondanti. Si risolverà tutto nel giro di un paio di settimane senza dover imporsi diete troppo restrittive (detox, digiuni, ecc), ma semplicemente tornando ad abitudini alimentari equilibrate.

Esercizi fisici salva linea

Fondamentale è conservare una routine di attività fisica anche durante le feste: fare una camminata di almeno 30 minuti tutti i giorni, soprattutto nelle giornate in cui si è mangiato un pò di più, rispettando i tempi della digestione. on sospendere, anzi frequentare il più possibile, le attività in palestra, piscina o i gruppi di cammino;

Se dobbiamo rimanere seduti per molto tempo eseguiamo delle piccole pause attive di 5 minuti. Per esempio: alzarsi e sedersi dalla sedia per 10 volte di fila; stando in piedi sollevare un ginocchio e poi l'altro in avanti in modo alternato; aprire le braccia lateralmente, allontanandole e avvicinandole al corpo.

Tra le idee c'è anche usare la bicicletta durante gli spostamenti festivi, utilizzare le scale durante le visite ai parenti, trasformare i momenti di socializzazione in camminate per raccontare e ascoltare parenti e amici.

Attenzione alle porzioni

«Il consiglio valido per tutti - sintetizza Giorgio Sesti, presidente della Società italiana di medicina interna (Simi) - è quello di non perdere mai di vista le porzioni. Ricordiamoci dunque di ridurre la quantità dei cibi che mettiamo nel piatto, per poter gustare tutti i piatti limitandoci però ad assaggiare».

In cucina è raccomandabile adottare metodi di cottura sani quali la cottura al vapore, al forno, alla griglia. Limitare invece le fritture I medici internisti poi invitano a fare particolare attenzione a tavola le persone con patologie croniche come diabete, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, steatosi epatica e iperuricemia.

