Il Circolo Polare Artico è stato scelto come prima destinazione di Explora I: a bordo emozionanti sorprese per gli ospiti

Sarà il Circolo Polare Artico la prima destinazione di Explora I la prima nave nel nuovo marchio del lusso del Explora Journeys del Gruppo Msc. Ad Exploratorium I seguiranno altre cinque navi tutte costruite in Italia da Fincantieri. La partenza è prevista dal porto di Southampton nel Regno Unito il prossimo 17 luglio subito dopo la consegna di Explora I. Il brand ha reso noto oggi che farà il Viaggio inaugurale di 15 notti attraverso fiordi meravigliosi e oltre il Circolo polare artico, salpando in direzione del Nord Europa e attraccando in 12 destinazioni di quattro Paesi.

«Fin dal primo giorno - ha detto Michael Ungerer, Chief Executive Officer di Explora Journeys - abbiamo avuto una visione chiara con l'obiettivo di creare una nuova esperienza di viaggio sul mare. Siamo molto felici che, nel corso del suo viaggio inaugurale, la nostra prima nave da crociera Explora I, di una categoria a se stante, consentirà agli ospiti di conoscere alcune delle destinazioni più belle del Nord Europa, offrendo loro un'ospitalità impeccabile sul mare. Gli ospiti a bordo di Explora I per il suo viaggio inaugurale potranno immergersi nelle culture locali, esplorando sia i luoghi principali che angoli meno noti, ammirando alcune delle meraviglie della natura più incredibili al mondo. Durante il viaggio ci saranno anche delle sorprese, come esperienze emozionanti, omaggi attentamente selezionati e fantastici artisti ospiti, un programma che intende soddisfare il desiderio dei viaggiatori più esigenti di scoprire il mondo attorno a loro, conoscere nuove persone e riconnettersi con se stessi».

Vediamo l’itinerario sulla rotta del Citcolo polare artico. Salpando da Southampton, Explora I toccherà Zeebrugge in Belgio e Geiranger, Trondheim, Molde, Leknes, Brønnøysund, Flåm, Bergen e Stavanger in Norvegia, prima di proseguire per la Danimarca, dove visiterà Skagen e la capitale del paese, Copenaghen.