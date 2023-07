La crociera sul dirigibile (di lusso): ecco l'hotel volante con terrazza panoramica, teatro e un'area per lo yoga

Un volo di lusso. In dirigibile. L'ultima frontiera dei viaggi. OceanSky, la compagnia aerea di dirigibili impegnata nell'aviazione sostenibile, lancia un'innovativa partnership con Les Roches, una delle università svizzere leader nel settore dell'ospitalità di lusso. Insieme, svilupperanno le operazioni di ospitalità e i protocolli di servizio che definiranno il futuro dei viaggi aerei di lusso, i quali porteranno i passeggeri in viaggio verso il polo nord geografico durante la loro prima spedizione. Questa nuova categoria di viaggi esperienziali è diversa da qualsiasi altra esistente nel settore e offre ai passeggeri un livello di lusso e allo stesso tempo di avventura che non si vedeva dagli anni '30, quando i dirigibili erano le navi di linea dei cieli. Il dirigibile avrà una gondola passeggeri progettata per fornire servizi abbinati agli hotel più raffinati del mondo.

La gondola avrà cabine private con bagno privato, una terrazza panoramica e tutti i servizi che caratterizzano un hotel di lusso.

Dal 2021, OceanSky Cruises è integrata in Spark, Innovation Sphere di Les Roches. Carlos Díez de la Lastra, Ceo di Les Roches, ha spiegato: «Nel corso della nostra storia, a Les Roches, abbiamo concentrato tutto il nostro impegno nel lavorare per mantenere una qualità elevata dell'esperienza di ospitalità verso i nostri clienti, attraverso l'innovazione e le migliori pratiche per i nostri studenti. Attraverso la collaborazione con progetti innovativi come OceanSky Cruises, ci mettiamo alla prova per sviluppare ulteriormente la nostra natura olistica e lavorando in modo collaborativo per rendere il turismo di lusso una realtà in luoghi irraggiungibili, promuovendo al contempo i valori della sostenibilità».

OceanSky si impegna a portare nei cieli l'aviazione sostenibile. I dirigibili sono uno dei mezzi di trasporto più ecologici e producono molte meno emissioni di carbonio rispetto agli aerei tradizionali. Sviluppando un dirigibile di lusso che offre un'esperienza impareggiabile mantenendo un forte impegno per la sostenibilità, OceanSky Cruises sta sostenendo l'inizio di una rivoluzione sostenibile nel settore dell'aviazione. Questo dirigibile non solo offrirà un'esperienza unica nella vita, combinando lusso, avventura e un servizio impareggiabile, ma insieme a Les Roches stabilirà anche un nuovo standard di servizio nell'aviazione e nel settore dei viaggi di lusso esperienziali. La collaborazione con Les Roches è nata dalla particolare attenzione alla sostenibilità, alla tecnologia e all'innovazione nell'ospitalità, un aspetto rilevante che è radicato nel Dna dell'istituzione. Oceansky Cruises e Les Roches si impegnano a creare ricordi indimenticabili per tutti i passeggeri e a fornire un nuovo punto di riferimento per i viaggi di lusso.