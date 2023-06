Dieta last minute, mettersi in forma per l'estate. L'esperto: «Ecco i consigli giusti per non sbagliare e perdere chili in fretta»

Dieta last minute per dimagrire in fretta. Con l'arrivo dell'estate l'obiettivo è perdere quei chili in più che ci portiamo dietro dall'inverno e non siamo riusciti a far sparire. C'è un modo per recuperare in fretta e presentarsi alla prova costume preparati? Ci risponde Yari Rossi, dottore in Scienze della Nutrizione Umana.

Premessa: la dieta non è l'impegno di un mese, ma uno stile di vita da tenere sempre. Giusto?

Esattamente, è un aspetto da sottolineare ed è la prima cosa che dico sempre ai miei pazienti. Inoltre, esistono individui che riescono a reagire e a rispondere meglio ad un tipo specifico di alimentazione e altri che riescono a rispondere meglio ad un altro tipo di alimentazione.

I consigli



«Non sono un fan delle diete last minute. Però, se dovessi consigliare un modo per poter perdere peso in fretta e in maniera sostenibile, potrebbe essere scegliere quegli alimenti che hanno più fibre. Iniziare dunque a consumare molta più verdura e molti più alimenti ricchi di acqua», dice l'esperto.

Interessante, altri consigli utili?

Sicuramente, provare a mangiare gli stessi alimenti, ma sotto forma di cereali ricchi di fibre. Il motivo è che creano senso di sazietà e quindi, aiutano a mangiare di meno. Poi, un altro consiglio è quello di bere di più, perché un errore comune è quello di bere poco, e l'organismo in assenza di acqua stimola a mangiare. Diventa un circolo vizioso. E poi, muoversi di più! Anche la camminata di 10-20 minuti al giorno può aiutare. Spesso, chi non ha mai fatto diete in vita sua, con questa strategia riesce a buttare via 4-5 chili al mese senza accorgersene.

Scegliere la dieta giusta

Esistono diete adatte solo a certe persone, che invece per altri non funzionano?

Assolutamente. Per questo è importante capire come è strutturato il metabolismo di ognuno e serve l'aiuto di un professionista. Esistono individui che riescono a reagire e a rispondere meglio ad un tipo specifico di alimentazione e altri che riescono a rispondere meglio ad un altro tipo di alimentazione. Tra la fake news si dice che la pasta la sera non deve essere mangiata, per non avere problemi digestivi. Ma non è così. Potrebbe esser più facile digerire un piatto di pasta la sera che un piatto di carne. C'è invece chi risponde meglio ad un’alimentazione con meno carboidrati. Tutto è soggettivo.

Dieta, il metodo per essere sazi senza mangiare: «Vedere la stessa immagine di cibo per 30 volte»

Gli errori da non fare

Non è solo importante cosa si mangia, ma soprattutto quanto...

Proprio così.

Se anche su una persona dovesse funzionare bene una dieta proteica, i quantitativi di alimento che si introducono fanno la differenza. Dunque, anche la carne può far ingrassare, se se ne mangiano 2 o 3 chili al giorno.

Quali sono gli errori classici che si fanno quando ci si mette a dieta?

«Chi fa il digiuno intermittente, ad esempio, salta la colazione pensando di mangiare meno e poi all'ora di pranzo mangia il doppio, perché la fame è troppa. Dunque, non saltare pasti, a meno che non ci sia un esperto che vi segue e ve lo consiglia. Un altro errore è quello di ridurre eccessivamente le calorie e magari poi consolarsi con bevande zuccherate, pensando di fare il lavoro migliore. O eliminare i carboidrati completamente, sostituendoli con alimenti che fanno ingrassare di più. Una dinamica che mi capita spesso, sono pazienti che comprano cibi senza glutine pensando di fare una mossa giusta, quando invece vanno a comprare cibi senza glutine che a volte sono più calorici.