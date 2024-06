Fedez e Chiara Ferragni, villa Matilda in vendita: gli agenti immobiliari entrano svelano i segreti della casa, ecco cosa hanno trovato

Doveva essere uno dei loro nidi d'amore, dove passare del tempo lontano dal caos di Milano. Invece villa Matilda, la casa da sogno sul lago di Como, è rimasta solo uno dei "cimeli" dei Ferragnez di cui sbarazzarsi ora che l'amore tra i due è finito. Chiara Ferragni e Fedez l'hanno messa in vendita e gli agenti della Chiusano Immobiliare che hanno preso in carico l'affare hanno svelato gli interni dalla lussuosa casa, che può essere acquistata spendendo circa 5 milioni di euro.

Cosa c'è nella villa dei Ferragnez

Chiara Ferragni e Fedez avevano aperto villa Matilda meno di un anno fa.

Lo scorso luglio avevano passato il primo weekend con i figli Leone e Vittoria. L'hanno vissuta per poco, prima della separazione, avvenuta dopo il pandoro-gate. Adesso la super villa è in vendita. Per gli acquirenti, un paradiso che sorge sul lago di Como con piscina, giardino e interni da favola. Dall'affaccio sul lago si può scorgere anche la villa di George Clooney, ormai ex vicino di casa di Fedez e Chiara.

I due agenti hanno fatto un tour super esclusivo della casa, nel quale si possono vedere tutti gli spazi della villa, costruiti e studiati da Chiara e Fedez. Il nome della casa era dedicato al cane di Chiara, morto lo scorso anno. La ristrutturazione era stata curata da 13.1 Architecture & Decor, lo studio di architettura e design dell’amico dell’influencer Filippo Fiora.

La casa è costituita da un grande parco di 1000 mq e interni di 350 mq suddivisi su tre piani, con 4 camere e 3 bagni con parquet a spina di pesce su tutta la superficie

Bianco rosso e blu, invece, i colori scelti per la stanza dei bimbi (nel video si vedono i cuscini con le iniziali L e V), mentre la cucina è verde con marmo grigio a contrasto con tavolo e sedie di legno.