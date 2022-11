Poliziotta di giorno, su Onlyfans di notte: i colleghi la scoprono e la denunciano. «Licenziatela»

Un'agente di polizia è stata sospesa dopo aver creato un account OnlyFans: la donna ha dovuto lasciare Scotland Yard e ora sta affrontando un processo. Sam Helena, nome d'arte Inked Barbie, che ha pubblicato una serie di foto volgari e seminude sul suo account Instagram, si autodefinisce "Good Girl, Gone Bad". La sua pagina Instagram si collega anche al suo account OnlyFans: così è scoppiata la bufera e ora la poliziotta rischia il licenziamento.

Il caso è esploso dopo che Helena è stata scoperta da alcuni colleghi (furiosi): l'agente infatti, aveva pubblicato un video hot mentre era in uniforme. Nel video nel mirino, Sam Helena sorrideva e assumeva diverse pose, inclusa una in cui mostrava un piercing alla lingua, anche se agli agenti non è permesso portarli durante il servizio. Nonostante le obiezioni di diversi colleghi poliziotti, Helena ha continuato a pubblicare regolarmente foto erotiche in lingerie.

Policewoman calling herself 'Officer Naughty' who was suspended for raunchy OnlyFans site QUITS Scotland Yard and faces disciplinary hearing https://t.co/OpACWIQzV0 — Daily Mail Online (@MailOnline) November 28, 2022

A quel punto i suoi superiori si sono imbattuti nell'account OnlyFans (che consente agli utenti di pagare per iscriversi e vedere i suoi post). Così l'agente è stata sospesa dalle sue funzioni la scorsa settimana dopo aver gettato «ombre sulla polizia», hanno scritto i superiori. Successivamente Helena «ha lasciato il suo ruolo», riferisce The Sun.