La vita sessuale cambia drasticamente quando si passa dall'essere una coppia che dedicava i weekend a cene romantiche e avventure al fare i genitori 24 ore su 24. La libido risente della presenza del nuovo bebè e riprendere ad avere un'intimità si rivela molto difficile per tantissime coppie. Qualche idea su come procedere? Eccola.

APPROFONDIMENTI «Sesso sfrenato dei vicini di casa ogni notte: sento urla e gemiti e non riesco a dormire», lo sfogo disperato su Reddit «Mia moglie mi tradisce con il suo ex, ma a me sta bene: siamo innamorati e a letto siamo molto passionali» «Il mio migliore amico ha fatto sesso sul mio letto. Sapeva di non doverlo fare, mi sono infuriato ma lui dice che sono esagerato»

Secondo un sondaggio di Family Lives, un'organizzazione benefica inglese, ben l'86% delle coppie fa sesso meno spesso quando arriva il primo figlio e quasi 3 quarti ammettono che la loro vita intima è peggiorata, non solo a causa dei figli, però. I bambini piccoli non sono per forza l'unica causa dell'allontanamento tra i due componenti della coppia. Solitamente i coniugi con figli adolescenti fanno davvero fatica a ritagliarsi un po' di privacy, ma anche il parto stesso è un ostacolo: molte donne lamentano dolore. Eppure solo il 9% delle persone intervistate ha detto di non avere voglia di riprendere una sana attività sessuale.

Sesso doloroso dopo il parto

La cantante Paloma Faith, originaria di Londra e prossima ai 43 anni, ha rivelato nel suo nuovo libro di memorie che è stato difficile ritrovare l'intimità con il marito Leyman Lehcine (ora ex) dopo la nascita del primogenito nel 2016. Ha raccontato, senza filtri, quanto il sesso sia stato spiacevole dopo la gravidanza e come si sia sentita costretta a rifarlo. «Niente per me è stato così doloroso come la prima volta che ho fatto sesso dopo il parto - ha confessato - Mi sentivo in colpa perché erano ormai sette mesi che avevo partorito quindi ho pensato che avrei dovuto fare un tentativo obbligatorio. Direi che mi ci sono voluti quasi due anni per non sentire alcun dolore. È un tempo dannatamente lungo. Non era affatto erotico». Nel 2021 la cantante ha avuto il secondo figlio e la storia si è ripetuta: «È stato uno schifo - aggiunge - e mi sentivo come se il mio corpo mi stesse tagliando fuori. Non c’è da stupirsi che avessi smesso di fare sesso. Mi sono rassegnata a una vita sessuale non tra le più indolori che avessi mai avuto, una volta ogni due settimane».

Clio Wood, autrice di un libro che spiega proprio come riprendersi l'intimità dopo il parto, si è anche lei astenuta dai rapporti per 3 anni dopo la nascita del primogenito. «Il dolore è un sintomo comune, ma non deve far perdere la voglia di sperimentare», dice. E poi lascia ai suoi lettori degli spunti da cui ripartire.

I consigli dell'esperta

Secondo Wood, bisogna concentrare l'attenzione su baci e carezze. Esplorare alternative al sesso penetrativo è un'ottima soluzione per far accrescere la libido senza che appaiano spiacevoli dolori. Dopo una gravidanza, è anche necessario capire se ci siano nuovi stimoli che danno piacere al corpo, che ora ha subito una grossa modificazione. Se il tempo per queste cose sembra sempre mancare (a causa del bebé che piange nella culla o della presenza di un adolescente in casa), ci si possono scambiare messaggi sexy sul cellulare o aspettare che il partner si volti per dargli un pizzicotto e lanciare sguardi lascivi: le piccole cose possono fare la differenza. È importante, inoltre, non aver paura di chiedere aiuto a un sessuologo, a un medico, a un giocattolo erotico o parlare espressamente col compagno delle proprie preoccupazioni: probabilmente lui sente le stesse sensazioni di stanchezza e frustrazione.