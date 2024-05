Tenniscore è la nuova tendenza della moda 2024. Con Sinner e Zendaya in Challengers nasce la tennis mania

Non solo sui nostri schermi: la tennis mania, nota come "tenniscore" è arrivata anche nei nostri guardaroba. La nuova tendenza ossessiona celebrità e persone comuni. Se l'anno scorso tutti volevano indossare il rosa, incantati dal mondo di Barbie, ad oggi tutti vogliono indossare gonne plissettate, calzini bianchi di spugna, gilet e maglie oversize. Ma da dove nasce e perché vogliamo sentirci un po' parte di Wimbledon? Tutto parte ormai da Jannik Sinner, il campione italiano che ha fatto appassionare tutti al tennis. Poi è arrivata Zendaya con i suoi incredibili look in Challengers, il nuovo film di Luca Guadagnino. Di fatto è diventata la tendenza di moda 2024 sulle passerelle e su Tik Tok.

Tenniscore, la tendenza di cui non sapevamo di aver bisogno

La "febbre" da tennis ormai è inarrestabile e, ça va sans dire, la gonna plissettata è di sicuro il must have di questa estate. Anche l'alta moda è ormai devota al look del tennis. Abbiamo assistito infatti alla collezione sulle passerelle di Miu Miu con la "Miu Miu Tennis Club". Torna in auge la Polo La Coste e i borsoni, come quelli indossati da Sinner.

Tenniscore nelle acconciature

Per le amanti di questo stile, sappiate che dovrete dire addio ai capelli sciolti. Nella nuova tendenza i capelli sono sempre raccolti e il volto lasciato scoperto. Si sa: i tennisti hanno sempre bisogno di avere la chioma raccolta, in modo che questa non ostacoli loro la visuale. Tradizionalmente quindi si può optare per una semplice coda di cavallo ma, grazie alle leggende del tennis femminile, abbiamo assistito a delle vere chicche: treccine e perline, chignon bassi o code intrecciate con nastri o fasce. Tutto ciò che rende chic anche una partita di tennis.

Tenniscore anche nella manicure

Avrete visto sicuramente su Tik Tok e Instagram tantissime manicure a tema tennis. Di base, sempre seguendo i protagonisti del tennis, le unghie dovranno essere corte e quindi comode. Si predilige quindi una manicure naturale. Ma non è sempre così: Ci si può infatti divertire con unghie lunghe e colorate anche con le applicazioni come racchette blu o verdi e palline da tennis gialle.