Alessia Lanza, la tiktoker nuda sulla copertina del suo primo libro. Social scatenati: «È l'unico modo che ha per venderlo»

Mentre il mondo dei social crolla per la crisi bel big tech, c'è chi grazie ai social si gode il successo e la notorietà. È il caso di Alessia Lanza, una delle tiktoker più famose d'Italia, che ha annunciato venerdì il lancio del suo primo libro. Ad attirare l'attenzione dei più è stata però la copertina, sulla quale l'influencer è raffigurata nuda. Un particolare che ha scatenato gli utenti: «Era l'unico modo che ha per venderlo», scrive qualcuno.

Alessia Lanza, polemica per la copertina hot

La copertina provocatoria è certamente una trovata di marketing efficace. Alessia Lanza è tra le tendenze su Twitter in Italia, ma su ogni commento non si parla d'altro. «Si può comprare solo la copertina?», scrivono ironicamente diversi utenti. E ancora: «Mai giudicare un libro dalla copertina», oppure «ho già ordinato 100 copie». C'è anche chi prova ad andare oltre alla copertina, senza però cambiare il risultato della critica: «Quando pensi che abbiamo toccato il fondo, che non possiamo andare più giù, che tutti i limiti dell’indecente siano stati superati, ecco qua che Alessia Lanza pubblica un libro e, nella descrizione, sbaglia qualsiasi regola della punteggiatura». Insomma, per i social (il suo mondo) il libro è già un flop.

La tiktoker beccata a fare sesso dalla vicina: «Mi ha sentita urlare…». La sua risposta è geniale

Cosa ha detto lei

La ragazza ha presentato il libro con emozione e trasporto, come è giusto che sia. «Ho scritto un libro. Sì, per quanto mi sembri assurdo l’ho scritto davvero io, proprio io..! Scriverlo è stato travolgente - le sue parole scritte per annunciare l'uscita della sua prima opera - un bellissimo viaggio che allo stesso tempo mi ha messa a dura prova. Non mi sembra reale, sono spaventata ma emozionata al tempo stesso. È stato come mettermi a nudo, “in tutti sensi”, direbbe qualcuno. A tal proposito, quando mi è stato proposto lo scatto della copertina, l’ho accolta quasi come una sfida con me stessa, e ho deciso di accettare, nonostante le mille paranoie. La verità è che ho scritto questo libro principalmente per me stessa, per cercare di mettere in ordine un po’ di quel caos che ho nella testa, ma che non sempre si vede», le sue parole.

Chi è Alessia Lanza

Nata il 12 giugno 2000 a Torino, Alessia Lanza è una delle tiktoker più famosa in Italia. Nel 2016 ha cominciato ha postare video sui social, ma il vero successo l'ha raggiunto grazie a TikTok, dove vanta 3,8 milioni di follower e quasi 200 milioni di like. All'università ha studiato Scienze Politiche. Ha avuto un ruolo nel video musicale della canzone "La dolce vita" di Fedez, Tananai e Mara Sattei.