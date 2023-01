Ambra Angiolini, i teneri auguri alla figlia Jolanda Renga: «Ti ho partorito una volta, tu mi hai rimesso al mondo una decina»

Il 2 gennaio Jolanda Renga ha compiuto 19 anni. La figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini ha di recente attirato l'attenzione postando sui TikTok un video in cui parla dell'accettazione di sé e delle critiche ricevute per il suo aspetto fisico. Il messaggio ha raggiunto milioni di utenti ed è stato molto apprezzato dal mondo dei social.

Jolanda Renga, gli auguri di compleanno di Ambra Angiolini

Da sempre al suo fianco, mamma Ambra Angiolini le ha fatto gli auguri su Instagram con un messaggio molto emozionante: «Io ti ho partorito una volta sola e tu mi hai già rimesso al mondo almeno una decina di volte. Grazie per la donna coraggiosa e limpida che sei. Guardarti le spalle è l’orizzonte migliore che mi potesse capitare. Buon compleanno».

In allegato foto e video di Jolanda da piccola, da cui è possibile ammirare l'incredibile somiglianza sia con la mamma che con il papà Francesco Renga. Fra i commenti al post di Ambra, tanti messaggi di auguri per la giovane Jolanda da parte di personaggi del mondo dello spettacolo: da Elena Sofia Ricci a Michela Andreozzi, da Sandra Milo a Francesca Barra, passando per Jo Squillo.