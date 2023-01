Ragazza di 23 anni ha due vagine (per una rara malformazione): «La mia vita è uno choc». Ma ora è ricca grazie a Onlyfans

Dalla malformazione ai soldi di OnlyFans. Annie Charlotte, del Surrey (una contea dell'Inghilterra sud-orientale), ha scoperto di avere una malattia rara all'età di 16 anni quando decise di farsi montare una spirale contraccettiva. La ragazza, che ora ha 23 anni, ha un didelfo all'utero. Ovvero ha due vagine, due uteri e due cervici. Tuttavia ha imparato ad amare e ad abbracciare il proprio corpo. Il fenomeno medico significa che potrebbe concepire due bambini con due uomini diversi allo stesso tempo. Ha anche due cicli mestruali, che gestisce con la contraccezione, e sostiene che entrambe le vagine siano «completamente funzionanti». Ci sono voluti alcuni anni per accettare la sua condizione. Ma ora Annie, non ne soffre più. Anzi, ne va orgogliosa.

Annie Charlotte, la rara malformazione

La ragazza ha deciso di raccontare la sua storia al Mirror: «Sono andata con un'amica a farmi montare una spirale contraccettiva, l'infermiera che mi stava visitando all'improvviso ha emesso un suono confuso e sorpreso». La diagnosi è stata un enorme shock per Annie, che è stata poi informata di come avrebbe influenzato la sua vita. «Mi è stato detto che avere figli sarebbe stato molto difficile e avrebbe comportato molte visite in ospedale e alla fine il parto pretermine con taglio cesareo, poiché il feto non avrebbe abbastanza spazio per essere portato a termine», ha spiegato. «Mi è stato anche detto che ci sarebbe stata la possibilità di più aborti spontanei».

'I found out that I actually have two vaginas while giving birth to my son'https://t.co/CC3mNM0OfN pic.twitter.com/aF6Ycfl4WX — The Mirror (@DailyMirror) April 11, 2021

La svolta

All'università, Annie ha imparato ad aprirsi e ad accettare il suo corpo e ha persino usato la battuta «ho due vagine» per rompere il ghiaccio. «Ho iniziato davvero ad accettarlo. Ho smesso di considerarlo un problema medico e pensare solo che fosse un aspetto unico di me stessa», ha detto. «Qualsiasi partner si è sempre rivelato solo curioso, non ho mai avuto brutte reazioni ma solo un sacco di domande», ha aggiunto. «Alcune persone pensano che stia mentendo, ma nel complesso tutti sono semplicemente incuriositi e vogliono saperne di più. Subito dopo aver fatto sesso con un ragazzo con cui uscivo, gliel'ho detto. Era confuso e ha ammesso di non essersene accorto», ha continuato raccontando la sua storia.

Il business su OnlyFans

Dopo aver visto un'altra donna con la sua rara malformazione, nel 2020 Annie si è resa conto di avere qualcosa di talmente unico che ha deciso di aprire un profilo su OnlyFans. La modella è riuscita a monetizzare la sua condizione e guadagna fino a 70.000 sterline al mese attraverso la sua pagina Instagram. La giovane ha spiegato come tutto ciò le abbia cambiato la vita dal punto di vista economico e personale, sentendosi orgogliosa di potersi mantenere. «Sono andata a vivere da sola a 23 anni, sono in grado di risparmiare, investire denaro e vivere comodamente», ha sottolineato..