«All'Antico Vinaio» apre a Napoli: farà concorrenza a «Con mollica o senza?»

«All'Antico Vinaio Napoli è realtà. Next opening 2023» annuncia Tommaso Mazzanti, proprietario del locale fiorentino «All'Antico Vinaio» su Facebook che avrà una sede anche a Napoli.

Dopo le aperture di Firenze, con le sedi principali, Roma, Milano, e recentemente New York, il locale specializzato in schiacciate contenenti salumi, latticini e altre specialità italiane, molte in particolare sono toscane, aprirà nel capoluogo partenopeo.

Tommaso Mazzanti ha scritto in descrizione al post: «Guagliò, siete contenti?» con l'accento napoletano.

Il suo motto «Bada come la fuma» arriverà anche al sud, dopo l'apertura di un pop up per due settimane realizzato all’interno del ristorante Chi Spacca a West Hollywood, Los Angeles, della famosa Nancy Silverton e la famiglia Bastianich, dove si creò una fila chilometrica intorno all'isolato della zona.

«All’Antico Vinaio, a celebreted panini shop from Florence, Italy, is coming to Chi Spacca…» ha scritto poi il Los Angeles Times.

La domanda che adesso si pongono i napoletani è: il locale fara concorrenza a Donato De Caprio di «Con mollica o senza?».