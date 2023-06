Antonella Fiordelisi, lacrime su Instagram: «Al GfVip mi odiavano, ora è cambiato tutto»

Antonella Fiordelisi è stata una delle grandi protagoniste dell'ultima edizione del GfVip. La modella, oltre ad aver trovato l'amore al fianco di Edoardo Donnamaria, ha avuto anche l'occasione di farsi conoscere meglio al grande pubblico che ha molto apprezzato il suo modo di essere. Antonella, infatti, ha una fanbase ricchissima e i suoi follower la seguirebbero ovunque per sostenerla in tutto ciò che fa. Nelle ultime storie pubblicate su Instagram, l'ex gieffina si lascia andare (in lacrime) a uno sfogo.

Antonella Fiordelisi non ha mai nascosto l'affetto che la lega ai suoi numerosissimi fan che non manca mai di ripostare o ritwittare sui propri profili social. Dopo l'evento che si è tenuto oggi, sabato 3 giugno, a Rimini, dove l'ex gieffina era ospite, si è lasciata andare a un pianto liberatorio e ha scritto: «E pensare che mentre ero in casa mi facevano credere di essere odiata, che nessuno mi avrebbe apprezzata o capita.

Invece, a distanza di due mesi, sono consapevole ancora di più della quantità di gente che mi segue, sostiene e supporta 24 ore su 24. Un fandom così non me lo sarei mai aspettata. Felice di non avere mai seguito la massa. Differenziatevi sempre. Voi mi fate sentire ancora più forte. Grazie a tutti per oggi», con tanto di emoticon commossa e cuore rosso.

Antonella e i social

Antonella Fiordelisi è molto attiva sui propri profili social dove, spesso, insieme al fidanzato Edoardo Donnamaria pubblica storie e foto per tenere aggiornati i suoi milioni di follower su ciò che fa durante il giorno.