Arisa e la storia Instagram misteriosa: «Ho fatto un casino. Sono disperata». Cos'è successo

Arisa è molto attiva sui propri profili social, in particolar modo su Instagram dove conta quasi un milione e mezzo di follower. La cantante ama confrontarsi e confidarsi con i suoi fan che sono sempre pronti ad ascoltarla e anche, a volte, a consigliarla e, di certo, non è nuova a messaggi criptici lasciati nelle storie. Come quello pubblicato nell'ultimo video apparso nel suo profilo. I fan si stanno chiedendo (senza capire) che cosa la cantante stia cercando di dire loro.

La storia Instagram di Arisa

Arisa ha pubblicato un video selfie nelle proprie storie Instagram: indossa una camicetta ricamata e fissa la telecamera dello smartphone con sguardo serio, assorto. Inoltre, la cantante aggiunge un filtro che è una specie di macchina da scrivere che compone le seguenti frasi: «Ho fatto un casino. Sono disperata. Nascondo».

Ciò che i suoi fan proprio non riescono a capire è a cosa Arisa possa fare riferimento, dato che, nel video si vede, perlopiù, solo il suo viso. Inoltre, quel verbo "nascondo" potrebbe significare un po' tutto come potrebbe anche non significare nulla. Il mistero, quindi, si infittisce e finché Arisa non svelerà ciò a cui fa riferimento, i suoi fan rimarranno con il fiato sospeso.

Arisa e i progatti di lavoro

Nel frattempo, Arisa pensa ai suoi progetti di lavoro, ad esempio, questa sera domenica 23 luglio, si esibirà sul palco del Tim Summer Hits che la vedrà tra le protagoniste più attese dell'evento.