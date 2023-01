Caramelle all'azoto liquido, il nuovo pericoloso trend di TikTok. «Rischio ustioni e perforazioni intestinali»

Un nuova, pericolosa, moda social arriva dall'Indonesia. Si tratta del cosiddetto "Respiro di drago": su TikTok circolano numerosi video in cui giovanissimi ingeriscono caramelle servite in una ciotola di azoto liquido, per poi lasciar uscire dalla bocca una voluminosa nuvola di fumo bianco. L'effetto è decisamente scenografico, ma ci sono gravi controindicazioni per la salute. In Indonesia la situazione è fuori controllo: già 20 ragazzini sono finiti in ospedale, mentre il governo ha avviato una campagna informativa sui rischi dell'ingestione dell'azoto liquido.

#DragonsBreath, cosa sappiamo sulle pericolose caramelle all'azoto liquido

Basta una semplice ricerca su TikTok con l'hashtag #dragonsbreath per rendersi conto della portata del fenomeno: milioni di visualizzazioni per video in cui giovani mangiano queste caramelle colorate, chiamate "chiki ngebul" o "chikibulis", ignari dei rischi che tale pratica comporta. Se l'azoto liquido viene ingerito prima che sia evaporato, infatti, c'è il rischio di ustioni e perforazioni intestinali. Che nei casi più gravi possono portare anche alla morte. Ustioni cutanee e gravi difficoltà respiratorie sono altri potenziali rischi, secondo quanto affermato in una nota Ministero della Salute indonesiano.

Insomma, il "Respiro di drago" è davvero pericoloso e dall'altra parte del mondo sta diventando già una piaga sociale. In Indonesia le bancarelle che vendono queste caramelle fumanti sono praticamente ovunque, a testimonianza della crescita esponenziale di questo fenomeno. L'azoto liquido, di per sé, non è una sostanza illegale: l'obiettivo, dunque, è quello di regolamentarne l'uso nel settore della somministrazione alimentare e, contemporaneamente, informare i cittadini - soprattutto quelli più giovani - sui potenziali rischi.