Carla Bellucci, la rabbia della modella: «Mia figlia mi odia, non esce più con i ragazzi perché mi chiamano 'milf'»

Carla Bellucci: «Mia figlia non vuole più uscire con i ragazzi della sua età perché tutti parlano di me definendomi una milf». Sono le parole con cui la modella inglese descrive la situazione di tensione che si crea tra sua figlia Tanisha, 18 anni, e qualsiasi ragazzo con cui lei esca. La mamma è preoccupata e non vuole rovinare i rapporti e le relazioni della figlia solamente perché è molto conosciuta sui social, temendo che la figlia possa arrivare ad odiarla.

La modella Carla Bellucci ha spiegato a Daily Star che l'ultima cosa che vuole è condizionare la vita della figlia 18enne Tanisha: «Non vorrei mai avere un impatto negativo sulla sua vita sentimentale ma Tanisha è davvero stanca perché i ragazzi con i quali esce finiscono sempre per parlare di me».

Carla Bellucci pensa che i ragazzi con cui è uscita Tanisha ad un certo punto le abbiano sempre parlato della mamma milf, perché questi navigavano troppo sui social e finivano per incappare sul suo profilo. «I ragazzi di oggi, sia maschi che femmine dovrebbero uscire di più e vivere la vita reale».