Chiara Ferragni, la lingua in bocca della cagnolina Matilda scatena gli haters

Chiara Ferragni ha vissuto momenti di vero terrore. La sua cagnolina Matilda, a cui è molto legata, ha dovuto subire un intervento e sui social sia lei che suo marito, Fedez, si sono spaventati molto. L'influencer più amata ha informato i suoi follower di un fatto spiacevole che ha riguardato la cagnolina di casa. Il bulldog francese che lo scorso 21 luglio ha compiuto 12 anni, ha spaventato tutti. «Ci siamo presi un bello spavento per Mati», ha dichiarato qualche giorno fa la Ferragni nelle storie Instagram. Ma adesso arriva la bella notizia: «Mati è tornata a casa».

L'intervento

A casa Ferragnez, lo scorso 5 gennaio, è scoppiato il panico. In un primo momento, né Chiara Ferragni né Fedez hanno voluto spiegare cosa fosse realmente successo. Ma nei giorni successivi, la verità è venuta a galla. La cagnolina della coppia ha ingoiato una pigna, rischiando di restare soffocata. Fortunatamente i due si sono subito resi conto che qualcosa non andava e hanno portato subito la loro amata Mati dal veterinario. E, adesso, a distanza di una settimana, finalmente Matilda è tornata a casa. L'annuncio social di Chiara Ferragni, però, ha scatenato le polemiche.

L'annuncio social

Su Instagram, l'imprenditrice digitale, ha subito voluto rendere partecipi i suoi fan del ritorno casa della cagnolina. Matilda è tornata a casa, racconta in un post la padrona innamorata. Ma la foto pubblicata ha scatenato le polemiche degli haters. La lingua della cagnolina, contenta del rientro, nella bocca di Chiara Ferragni, infatti, ha scatenato le polemiche. Il bacio non è piaciuto a tutti i fan dell'influencer che nei commenti, hanno mostrato tutta la loro indignazione.

Il bacio che fa discutere

Mentre molti utenti si sono soffermati sulla bella notizia, finalmente rassicurati di rivedere Matilda scorrazzare in casa Ferragnez, in molti si sono soffermati su un particolare che li ha schifati. Il bacio tra cagnolina e padrona è stato considerato come poco igienico e, in tanti, hanno voluto far notare la cosa. «Ma il cane con la lingua non si lecca i genitali?», scrive un'utente indignata. Ma i commenti simili sono davvero tanti. Chi si limita a definire la scena «uno schifo» e chi non riesce proprio a spiegarsi come si faccia a baciare in bocca un cane, nonostante abbia animali domestici a casa e quindi capisca l'amore viscerale che si può provare per il proprio amico a quattro zampe. Gli haters non mancano mai, nelle foto postate da Chiara Ferragni, ma in questo caso anche chi apprezza l'imprenditrice digitale non è riuscito a non dimostrare il proprio dissenso...