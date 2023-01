Chiara Ferragni e Fedez, la piccola Vittoria dice il suo nome: il video commuove il web

La piccola Vittoria cresce a vista d'occhio. La figlia di Chiara Ferragni e Fedez ha iniziato da poco a parlare e per la prima volta ha detto il suo nome. E così, dopo le gag in cui chiama il papà «mamma» e il fratellino Leone «Eo», adesso ha sopreso tutti, in primis mamma e papà, riuscendo a dire il suo nome.

Il video adorabile

Con la sua simpatia e quell'irrefrenabile amore per il cibo, Vittoria, conosciuta da tutti come la Vitto, è ormai entrata nel cuore di tutti. Tra i tanti siparietti che propongono mamma Chiara Ferragni e papà Fedez sui loro social, adesso è arrivato il momento di commuovere tutti con un'altra prima volta. Sì, perché oggi la Vitto ha detto per la prima volta «Vittoria» e a testimoniarlo è stata una storia su Instagram di Fedez, bravo a riprenderla nel momento giusto. Un video adorabile e dolcessimo che ritrae la piccola Vittoria nominarsi da sola.

«Chi l'ha rotto?»

Con la sua personalità scoppiettante la piccola Vittoria fa un po' quello che vuole in casa sua. E spesso arrivano anche i danni tipici di una bambina. Papà Fedez le chiede: «Chi l'ha rotto il giocattolo?», la piccolina di appena un anno e mezzo ha subito risposto: «Vittoria» poi, però, sembra pentirsi della risposta. E così la Vitto si è subito corretta dando la colpa al fratellino Leone ma, ormai, il danno è fatto. La sua colpevolezza è sotto gli occhi dei 14,5 milioni di follower di Fedez e la «frittata» è fatta.

Una diva

Da quando è nata, Vittoria è diventata una piccola diva, forse quasi di più di sua mamma, Chiara Ferragni. Con la sua dolcezza e simpatia ha conquistato tutti, diventando la regina indiscussa di casa Ferragnez e anche uno dei volti noti, tra i più piccoli, più amati e influenti del mondo dei social network. Una bimba biondissima con un sorrisone capace di sciogliere il cuore e un visino da furbetta che tanto fa impazzire i fan dei genitori.