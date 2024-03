Chiara Ferragni, svolta social: risposte ai commenti alla foto con Vittoria. Gli amici Filippo Fiora e Veronica Ferraro la prendono in giro

Chiara Ferragni sta vivendo un periodo molto delicato della propria vita e, anche per questo, ha deciso di volersi avvicinare di più ai suoi fan che le sono sempre stati accanto tramite pensieri, post e messaggi social. Quindi, l'influencer ha riaperto i commenti a tutti (erano limitati da qualche settimana) e ha cominciato a rispondere a domande, affermazioni e anche a critiche.

Nell'ultima foto pubblicata, Chiara è insieme a Vittoria sulla ruota panoramica del luna park e, tra le migliaia di commenti che compaiono, ecco che ci sono anche quelli dei suoi migliori amici: Filippo Fiora e Veronica Ferraro che la "prendono in giro".

Ecco che cosa le hanno scritto.

Il post Instagram di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha pubblicato una nuova foto con la sua bambina Vittoria: le due guardano sorridenti il panorama che si vede dalla ruota del luna park. L'influencer, a corredo dello scatto, ha aggiunto la didascalia: «La magia con te». Sotto al post sono comparsi commenti di ogni tipo ma, soprattutto, positivi e di incoraggiamento per Chiara.

Poi, Filippo Fiora, uno dei suoi amici più cari ha scritto: «Non ha resistito» e ha menzionato anche l'influencer Veronica Ferraro, altra migliore amica di Chiara che ha risposto: «Ho notato» con l'emoticon di un bruco e una mela.

In tanti si sono chiesti che significato avessero i due commenti e qualcuno è arrivato alla conclusione che l'imprenditrice non abbia resistito a rispondere ai fan in modo pubblico. I meno maliziosi, invece, pensano che i due amici si riferissero al fatto che Chiara, quando è al luna park con Vittoria e Leone, non rinunci mai a provare con loro qualche nuova giostra.

La "nuova" Chiara sui social

Questa versione social di Chiara Ferragni è totalmente nuova e inedita. Prima dello scandalo dei pandori e della separazione da Fedez, l'influencer comunicava con i fan solo tramite il box delle domande e pubblicava i quesiti che preferiva.

Ora, invece, Chiara si espone pubblicamente sotto alle proprie foto che, nonostante tutto, riscuotono sempre grande successo.