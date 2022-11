Chiara Ferragni vola da sola nella fredda Parigi: «Auguratemi buona fortuna»

Chiara Ferragni è volata a Parigi per alcuni importanti impegni di lavoro e sui social ha chiesto ai propri follower (28,2 milioni), di augurarle buona fortuna e inviarle "positive vibes".

Imprenditrice digitale

Chiara Ferragni viaggia moltissimo per lavoro, ma come ha spiegato lei stessa, da quando sono nati i suoi due bambini: Leone e Vittoria, il suo punto fermo è diventato Milano. In questi giorni l'imprenditrice è stata a Palermo per presentare la sua nuova collezione di make up ed è poi ripartita subito alla volta di Parigi.

Due aerei e poi Francia

Tramite le sue storie Instagram, Chiara Ferragni spiega di aver raggiunto Parigi con due aerei: il primo l'ha portata da Palermo a Roma (dove ha concesso un simpatico selfie a Francesco Albertario, responsabile dei rapporti con i media della società Aeroporti di Roma) e poi da Fiumicino è finalmente partita verso la Francia. Fedez e i bambini sono rimasti a casa a Milano.