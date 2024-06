«Compiti per le vacanze? Dimenticate il cellulare, fate amicizia e viaggiate»: l'assegno per l'estate del prof di fisica di TikTok

L'anno scolastico è agli sgoccioli e gli studenti stanno già pensando a come passare quest'estate, possibilmente il più lontano possibile dall'incubo dei compiti per le vacanze che verranno inevitabilmente assegnati da tanti prof. Le giornate di sole, la sveglia tardi, il mare e le uscite con gli amici occupano la mente di tanti giovani, pronti a sperimentare il mondo in questi mesi di lontananza dalle aule scolastiche. Ma tutte queste attività, solitamente, si svolgono con uno smartphone in mano e vengono vissute attraverso il filtro dello schermo, che anziché renderle più luminose e vivaci rischia di... rovinarle.

Così, arriva l'appello di Vincenzo Sacchettini: il prof di fisica che ha conquistato TikTok dà alla sua classe, come compito per le vacanze, la disintossicazione digitale e sprona gli alunni a mettere da parte la realtà virtuale per immergersi in un'estate vera e piena di amicizia ed esperienze nuove.

«Dimenticate i cellulari»

«Posso assegnare i compiti per le vacanze? - chiede Vincenzo Sacchettini ai suoi studenti nel video pubblicato su TikTok da @lafisicachecipiace -.

No, perché sono parecchi... bugia! Più che altro mi preoccupo di cosa fare quest'estate». Il prof si confronta con i ragazzi, suggerendo esperienze lavorative, lo studio e la preparazione per qualcosa che li interessa («la patente, un brevetto di nuoto, una certificazione di lingue»).

«L'estate avete più tempo - dice -, spendetelo, usate questo tempo per darvi da fare», senza dimenticare ciò che davvero rende luminose le proprie giornate, vale a dire i rapporti umani: «Mi raccomando, fate amicizia. State andando in pizzeria? Avete questo benedetto cellulare in mano? Mettetelo in tasca e scordatevelo, il cellulare. Dimenticatevelo. Viaggerete, quest'estate? Quando viaggiate dimenticatevi il cellulare. Guardate, vi giuro, fate questa nuova esperienza, si chiama disintossicazione digitale».

Vincenzo sottolinea l'importanza di godere del mondo che ci circonda e dei propri affetti nel giusto modo, senza filtri: «Vivete la famiglia, vivete gli amici, guardatevi intorno, utilizzate quanto più possibile il vostro essere umani. Interagite con gli altri, fatevi una chiacchierata». Tanti utenti hanno espresso il loro apprezzamento nei commenti, amareggiati sollo del fatto di non aver avuto un prof così ai tempi del liceo.