Continua la faida su Tiktok, Kekko dissa Very&Sasy: «Dicevo che non era mio figlio ma Carmen ha un altro»

Continua la faida su Tiktok tra Veronica di Very&Sasy e Francesco, ex fidanzato della figlia di Veronica, Carmen Borriello.

Kekko ha versato delle accuse sulla famiglia Borriello, secondo lui infatti la famiglia starebbe speculando sulla gravidanza di Carmen, e lo ha detto in un video:

«Voi dite che io abbia abbandonato vostra figlia incinta, però dovete ringraziare a me se ho abbandonato vostra figlia, perché ci avete fatto tre canzoni e mezzo concertino. Se io come uomo non sono una brava persona, voi non siete da meno, perché con questa cosa ci state mangiando, state speculando su una gravidanza. TikTok è diventato un circo e una barzelletta».

Ha poi aggiunto: «Da precisare che io non ho abbandonato nessuno perchè fino a prova contraria ci siamo sentiti, ci siamo visti, ci stavamo riprovando.

E' vero, all'inizio ho sbagliato, ma nella vita tutti sbagliano, l'importante è tornare sui propri passi, io ci sono tornato. Ho avuto scarsi risultati perchè per Carmen i sentimenti non sono più gli stessi».

In seguito ha poi pubblicato un ulteriore video nel quale ha dissato ulteriormente la famiglia: «Tanto so che siete stati voi a far cadere il mio profilo. Aspetto una vostra risposta».

«Io già dicevo che non era mio figlio, che non la volessi, ma sempre per la questione social. Veronica, i matrimoni combinati si portavano anni fa, tua figlia prova sentimenti per un altro. Smettetela di fare le vittime sui social dicendo che io l'ho abbandonata, ho tutte le prove, altrimenti non farei altre figure di me**a» ha poi aggiunto Francesco in un altro video su Tiktok.

La mamma di Francesco, detta «Steven», ha poi pubblicato un video dedicato a «Jennifer Lopez», come ha rinominato Veronica, nel quale l'ha ringraziata perchè con questa storia lei ha avuto altri 10 followers: «Mi ha riconosciuta anche la mia vicina di casa, grazie per i followers in più».

La mamma di Carmen ha risposto in seguito con un video parlando anche della canzone che ha scritto per sua figlia:

«Avreste dovuto ascoltarla bene» e poi ha aggiunto «Tuo figlio voleva fare il test del DNA. Noi siamo sempre con mia figlia, non dimenticare quello che ha fatto tuo figlio. Tu hai scherzato sulla gravidanza di mia figlia, sei tornata perchè avete visto che dall'ecografia ti somigliava, ma come fai a vederlo da un'ecografia di 3 mesi? dilla la verità, hai fatto prima i fatti tuoi e poi sei tornato».