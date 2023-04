Coppia vola in Turchia alla “clinica dei denti”: «Ci siamo rifatti il sorriso, abbiamo una garanzia di 10 anni»

Una coppia ha rivelato di essere volata in Turchia per farsi rifare i denti e ottenere un «nuovo sorriso». Ben Ashurst ha raccontato su TikTok il viaggio suo e di sua moglie. Molte, naturalmente, le polemiche. Sono solo due dei tanti che sono volati in Turchia per il nuovo look del sorriso, in una tendenza che è stata soprannominata "denti di Turchia". L'hashtag di TikTok "#TurkeyTeeth" ha raggiunto più di 130 milioni di visualizzazioni. Anche diversi influencer e celebrità di reality sono stati in Turchia, tra cui l'ex star di Love Island Jack Fincham e Katie Price.

Entrambi hanno sorriso verso la telecamera prima di darsi un bacio e raccontare la loro avventura. Tuttavia, molti utenti dei social li hanno attaccati: «Sicuramente non ne avevate bisogno». Senza considerare il costo dell'operazione, che hanno evitato di divulgare.

Un altro utente ha aggiunto: «I tuoi denti erano perfetti anche prima». A questo, Ben ha risposto: «Erano vecchi, mia moglie ha avuto qualche infezione prima di questo trattamento, ora sta benissimo». Alla domanda sul dolore, Ben in seguito ha confermato: «Sì, molto dolore: tutto ora è estremamente sensibile ma è normale per le prime due settimane, poi passa tutto. Anche mangiare all'inizio è difficile, poi ti abitui e stai bene».

'My wife and I went to Turkey for veneers…they're so sensitive we can barely eat' https://t.co/ir8058GSAB — The Sun (@TheSun) April 3, 2023

«Questo disegno si chiama sorriso di Hollywood - ha spiegato ancora Ben - , che è una bella curva di denti che si ottiene sull'arcata superiore. Puoi avere un aspetto più naturale ma abbiamo deciso che vogliamo distinguerci dagli altri. Puoi diventare più brillante, che tu ci creda o no. E poi hai una garanzia di dieci anni». In finale «tutto sommato, è assolutamente perfetto, non potremmo essere più felici».

Cosa è il Turkey Teeth

Chi è che non desidera una sorriso bianco e splendente? La soluzione per ottenere dei denti bianchi e ben curati è quella di lavarli con spazzolino e un dentrificio adatto alla sbiancatura. Ma per avere un bel sorriso tutto ciò può non bastare: oltre alla belezza, i denti devono essere anche sani.

La «Turkey teeth» è una nuova tendenza che accomuna chi si reca in Turchia per rifarsi i denti. L'hashtag di TikTok «#TurkeyTeeth» ha raggiunto più di 130 milioni di visualizzazioni. Il termine «Denti della Turchia» indica una procedura odontoiatrica eseguita in Turchia. La pratica può prevedere: limatura e riduzione dei denti, trattamenti per complicazioni dovute a un'operazione e sbiancamento dei denti. Questo avviene perchè si verificano errori da parte dei denstisti oppure c'è chi, purtroppo, è nato con denti «malformati».