Meta-Siae: il lavoro da influencer è a rischio? Il Menestrelloh e Christian Paparini rispondono

Ai contenuti di Meta (in particolar modo Instagram e Facebook) non possono più essere inseriti i suoi di proprietà Siae (la Società Italiana degli Autori ed Editori), la società che si occupa della tutela del diritto d'autore.

Nel comunicato stampa di Siae si legge che agli autori ed editori viene richiesto di accettare una proposta unilaterale di Meta.

A tal proposito in un'intervista con Il Mattino, l'influencer napoletano Marco Marfella, conosciuto come Il Menestrelloh si spiega in un'intervista.

Come per tutti i content creators che al momento si stanno lamentando del problema, dato il rischio che stanno correndo su questo nuovo lavoro creatosi di recente, l'influencer napoletano Marco Marfella racconta sè stesso e come sta vivendo questo problema.

L'influencer napoletano dice che molti potrebbero spostarsi su Tiktok e Youtube se le cose continueranno così. Inoltre Il Menestrelloh aggiunge «mi piacerebbe partecipare a Pechino Express» in risposta alla domanda su qual è il suo piano alternativo in caso di altre problematiche social.

«Per noi conoscere quanto Meta guadagni è fondamentale per poter capire l'offerta che ci fanno. Ma dal fatto che non fornisce informazioni, che già di per sé è una cosa grave, loro ci hanno messo di fronte a un'offerta take it or leave it: ci hanno messo davanti un numero e hanno detto o vi prendete questo o arrivederci e grazie», spiega la Società Italiana degli Autori ed Editori.

In relazione al problema creatosi tra le due multinazionali si esprime anche Christian Paparini, il content creator (attuale compagno della influencer Bea Baru) che crea contenuti prettamente senza suoni, ma solo con voce.

Per questo motivo l'influencer non è toccato dal problema Meta-Siae.