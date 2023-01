Danika Mori, la pornostar italiana fermata dalla polizia: «Mi hanno chiesto se ho 18 anni. Ecco come ho risposto»

Danika Mori è tra le pornostar più famose al mondo. Siciliana di Siracusa, Federica D'Amore (questo il suo vero nome) ha trovato il successo negli Stati Uniti, dove è diventata una delle attrici con più visualizzazioni sui siti a luci rosse. Eppure c'è chi ancora non al riconosce e cade in qualche gaffe, come raccontato dalla 32enne in un tweet.

L'attrice siciliana, vincitrice del Pornhub Award 2022, ha raccontato di essere stata fermata dalla polizia, ma l'agente che le ha chiesto le generalità ha pensato fosse minorenne. «Mi hanno fermato e mi hanno chiesto se ho 18 anni. La mia reazione? Risate (mimate con le emoticon, ndc). Poi gli ho detto, mas +18», ha raccontato. Il suo tweet ha scatenato centinaia di reazioni e commenti. «Per me ti ha riconosciuta e voleva fare il carino, senza dirti che era un tuo fan», gli ha scritto un utente. «Avrà fatto finta di non conoscerti, furbo», ha commentato un altro. «Dovevi rispondere: mi potete guardare solo se VOI avete più di 18 anni», un altro commento.

Mi hanno chiesto se ho più di 18 anni ai controlli di polizia

My reaction: 😱🥰🤣 — Danika Mori (@danikamorireal) January 6, 2023

Danika Mori, all'anagrafe Federica D'Amore, è nata in Sicilia nel 1990 e ha 32 anni. Ha studiato Economia e tecniche di marketing online a Catania. In quegli anni ha cominciato per gioco a riprendersi con una telecamera, poi ha deciso di mettere i suoi video con il fidanzato online. Si chiama Stefano Conti, ha 33 anni ed è siracusano come lei. Vivono insieme a Tenerife, in Spagna. L'ultimo premio, il terzo della sua carriera da imprenditrice del porno, come si definisce, è quello assegnatole al PornHub Award 2022 nella categoria miglior performer squirting dell'anno.