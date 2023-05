Donato De Caprio, Con mollica o senza: 18 corni e la targhetta «Assafà a marenna!» contro il malocchio

Donato De Caprio torna più forte di prima con un video tutto napoletano sulla sua pagina Tiktok nella salumeria «Con mollica o senza?» situata nella Pignasecca, Napoli.

Nel video Donato mostra tutti i gadget anti malocchio ed alcuni regali personalizzati.

Il tikoker mostra ben 17 corni napoletani anti malocchio, originali di colore rosso acceso e azzurro Napoli; inoltre ne mostra un diciottesimo, un tatuaggio di un enorme corno anti malocchio sul braccio destro.

Oltretutto mostra delle mollette personalizzate con le testine sua e di Steven Basalari, il suo socio, regalate da una tiktoker. In aggiunta Donato De Caprio mostra una targa a led con il logo della salumeria, una bottiglia di vino personalizzata, una versione personalizzata di lui e Steven in versione Simpson, una foto con il mitico Errico Porzio e un quadretto che ricorda lo storico Diego Armando Maradona.

Donato mostra anche una targa personalizzata con il disegno della Madonna, con la frase «Assafà a marEnna!» dunque con il termine in versione napoletana di Madonna («Maronn») storpiato in «marenna» che in napoletano significa il pranzo al sacco formato generalmente da una bibita e un panino coi salumi take away, un termine che fa proprio al caso suo.

La frase «Assafà a maronn» è utilizzata dai napoletani per indicare qualcosa che si è risolto nel migliore dei modi, grazie all'intervento risolutivo della Madonna.