Elisa Esposito contro Monelli Kids: «Una polemica per un tag, nessuna storia per questo cinema»

Su Elisa Esposito, la tiktoker famosa per il «Corsivo» milanese, si scaglia l'ennesima polemica sui social network, con il famoso negozio su tiktok di via Foria a Napoli, Monelli Kids.

Le influencer di Monelli Kids, tra cui anche Titti e Ludovica, sono conosciute per il loro motto «Titti che cosa indossa Ludovica?» virale su Tiktok. Alle influencer di abbigliamento di lusso per bambini è stato domandato: «Cosa pensate di Elisa Esposito?», la loro risposta è stata «Non vogliamo parlare della questione».

Elisa Esposito ha contrattaccato con un video: «Vi giuro, sto morendo dal ridere. La questione di cui parlano nel video è un tag. Sono andata a Napoli e ho fatto le collaborazioni con i tikoker napoletani, e anche con loro. Siamo arrivati nel loro negozio e abbiamo aspettato 2 ore mentre loro si facevano i cavoli propri, mentre noi avevamo altri impegni da fare, siamo stati due ore lì impalati nel negozio ad aspettare per fare un video.

Non stavano servendo clienti, avevano appena aperto e ancora non c'era nessuno».

«Facciamo sti benedetti video, 4 o 5, uno era per il mio profilo. I loro video non sono mai usciti, e sti ca**i, se non vuoi pubblicarli non lo fare ma almeno lasciatemi andare. Passano due giorni e metto il video con Ludovica» ha aggiunto.

Elisa ha poi continuato: «Il profilo di Ludovica l'avevo taggato in alto, e quello di Monelli Kids in basso. Mai l'avessi fatto, mi hanno fatto una testa enorme perchè non l'ho taggata in alto. Ma cosa cambia un tag? e loro se la sono presa per un tag, ma vi pare normale? cosa cambia? ho le chat in cui dicono queste cose. Oltretutto mi hanno regalato la loro maglietta, ma se fanno questo cinema io la storia non glie la faccio».

Monelli Kids ha poi chiarito la propria versione:

«Elisa non dire cose che non corrispondono alla realtà, non hai aspettato due ore. E' arrivata Ludovica e dopo poco abbiamo fatto i video. Ti abbiamo chiesto cortesemente se potevi aspettare e offerto un bel caffè, era orario di lavoro, entrava gente. Elisa, la tua reazione ci è sembrata un po eccessiva, noi non abbiamo espresso nessuna opinione su di te. Non ti abbiamo assillata, ti abbiamo scritto una volta su Instagram e un'altra su Tiktok. Siamo state cordiali ed educate, tu ci hai risposto con un tono molto arrogante».