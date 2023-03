Fedez, la dolce foto su Instagram: Chiara Ferragni, Leone e Vittoria le sue priorità

Fedez, pochi minuti fa, ha postato sul proprio profilo Instagram una foto davvero dolce che lo ritrae insieme alla sua famiglia: la moglie Chiara Ferragni e i suoi due bambini Leone e Vittoria. Dopo alcune settimane molto delicate, ora il rapper è tornato sui social dai quali si era assentato perché aveva bisogno di prendersi una pausa. Fedez ha, oltretutto smentito categoricamente le voci di una crisi con Chiara.

Il post Instagram di Fedez

La didascalia sotto l'ultimo post di Fedez è semplicemente un cuore rosso, un emoticon piena di significato. Quando il rapper è tornato su Instagram ha infatti, spiegato come una delle cose più importanti della sua vita fosse la sua famiglia che ogni giorno, cerca di proteggere da falsi gossip o supposte crisi. I Ferragnez si sono presi una pausa dalla città per trascorrere un fine settimana in famiglia.

Il momento difficile di Fedez

Quando Fedez era sparito dai social, tutti pensavano che la sua assenza avesse a che fare con una brutta crisi matrimoniale, in realtà il rapper ha raccontato che aveva bisogno di riprendersi dopo alcuni traumi della sua vita. Inoltre, aveva preso dei farmaci che non erano molto adatti alla sua situazione e che per questo gli hanno portato degli effetti collaterali.