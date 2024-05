Mangia al ristorante e fa la scarpetta: poi fugge senza pagare il conto, proprietario pubblica il video sul web

In fuga senza pagare dopo aver consumato un pranzo completo nel dehor di un ristorante italiano nel Kent. Il proprietario del locale ha diffuso il video: si vede il momento in cui un commensale scappa senza pagare il conto di 65 sterline (circa 76 euro) dopo aver divorato costolette di agnello e bevuto un drink Martini. Le riprese delle telecamere a circuito chiuso mostrano un uomo ben vestito che sembra godersi un pasto in un ristorante italiano nel Kent ieri.

Addirittura sembra che pulisca il piatto con una classica scarpetta e si pulisca la bocca prima di controllare il telefono.

La direttrice del ristorante Marian Pandos spiega che l'uomo se n'è andato senza pagare il conto, che aveva accumulato fino a 65 sterline. Marian ha ora condiviso con le telecamere a circuito chiuso ciò che dice nel “dine and dasher” sul fatto, nella speranza che ciò non accada ad altre attività.

Il manager ha condiviso una foto del presunto conto non pagato dell'uomo, che includeva due birre, un Martini, costolette di agnello, polpette di pesce e patatine.

L'uomo aveva circa 40 anni ed era vestito bene con un cardigan di lana, blue jeans, scarpe da ginnastica bianche e un berretto. La titolare ha rivelato a MailOnline: «Eravamo piuttosto occupati all'interno e avevamo un paio di tavoli fuori. Il mio collega è uscito per occuparsi di uno dei tavoli e il ragazzo è scomparso».