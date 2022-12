Gender reveal party con lottatori di wrestling: il video su tiktok divide (e scoppia la polemica)

Il Gender reveal è ormai un party diffuso in tutto il mondo e come da tradizione serve per svelare il sesso del bebè in arrivo. Questa volta molti utenti su TikTok hanno considerato «di cattivo gusto», un gender reveal party organizzato come un incontro (simulato) di wrestiling.

Oltre 6 milioni di visualizzazioni per il video che mostra il momento in cui due attori, uno vestito di rosa e l'altro di azzurro, simulano un incontro di wrestling. Il party è stato organizzato dal papà, che è apparso visibilmente commosso dopo aver scoperto che il bebè in arrivo è un maschietto, è corso dalla moglie e l'ha abbracciata forte per festeggiare l'arrivo del nuovo membro della famiglia. Tutto sotto gli occhi sconvolti degli altri invitati.

Il video ha diviso gli utenti del web: molti hanno apprezzato l'idea e hanno ringraziato il creator per il suggerimento, altri invece lo hanno considerato di cattivo gusto e troppo violento per un'occasione così importante e romantica come la scoperta del sesso del bimbo in arrivo.