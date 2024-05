Harry Styles fa shopping a Roma: avvistato in un negozio di utensili. «Ha aiutato la commessa tenendogli la scala»

Harry Styles avvistato a Roma mentre fa shopping. Sembra che questa settimana il cantante inglese 31enne abbia fatto acquisti in un negozio di utensili da cucina del centro città in compagnia di un amico. Sembra che addirittura il performer abbia tenuto la scala alla commessa dell'attività commerciale, come si vede in un video che è già virale su TikTok.

Gli avvistamenti per la città

Su TikTok si trovano molti video a riguardo con una serie di foto da fare invidia a un book fotografico, compresa la testimonianza di una fan che racconta l'avvistamento del cantante addirittura in auto vicino a dove abita. Quest'ultima, la Tiktoker Martina Pisula, riferisce di aver scoperto che Harry ha comprato casa vicino a lei (purtroppo, non specifica il luogo).