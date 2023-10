Il ministro Abodi con Sky Up The Edit per l'inclusione digitale nelle scuole

Dopo il successo della prima edizione - che ha visto il coinvolgimento di più di 500 classi e oltre 10mila studenti in tutta Italia - torna Sky Up The Edit, il progetto rivolto a studentesse e studenti tra gli 8 e i 18 anni, che mira a sviluppare le competenze digitali delle giovani generazioni. Questa iniziativa didattica si inserisce nell’ambito del programma di Gruppo Sky Up, con l’obiettivo di creare nuove opportunità nel mondo digitale all’interno delle nostre comunità.

Dopo aver approfondito lo scorso anno il tema della sostenibilità ambientale, la nuova edizione di Sky Up The Edit – presentata oggi durante le celebrazioni per i 20 anni di Sky alla presenza del Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi - invita a riflettere sui valori dello sport, come l’inclusività, il rispetto, la collaborazione e la capacità di lavorare in gruppo, temi che da sempre Sky ha a cuore.

Le alunne e gli alunni delle scuole primarie e secondarie di tutta Italia si focalizzeranno su uno dei quattro macro-temi proposti: sport e inclusione, sport e ambiente, etica dello sport, vita sana e attiva e, grazie ai contenuti messi a disposizione da Sky realizzeranno, come una piccola redazione, un vero e proprio servizio giornalistico.

Sono tanti i materiali didattici disponibili sul portale dedicato alle scuole, che quest’anno si arricchisce anche di una selezione di contenuti Sky Sport, documentari e approfondimenti sulle vite e storie di grandi campioni.

Questi contenuti offriranno a studenti e insegnanti utili spunti per riflettere sui temi proposti e fanno parte della vasta library di produzioni firmate Sky Sport, caratterizzate dalla qualità dell’immagine, dall’attenzione per il dettaglio e dalla capacità di emozionare, che fanno da sempre parte del nostro modo di raccontare lo sport.

Nell’edizione di quest’anno si aggiunge anche una grande novità, la Sky Up Studios Experience. Le studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole secondarie di secondo grado potranno visitare gli studi televisivi di Sky a Milano per conoscere il dietro le quinte di una media & tech company. I ragazzi parteciperanno inoltre a una lezione di approfondimento tenuta da alcune delle figure chiave legate al mondo della televisione, in un’ottica di orientamento al lavoro.