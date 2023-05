New Martina su Tiktok, 25 anni e 4 milioni di follower: «Ma in realtà mi chiamo Carmen»

New Martina è il fenomeno che sta spopolando su Tiktok con un profilo da 4.2 milioni di followers grazie ai video di Carmen, la proprietaria 25enne del negozio in Vico Ferrovia a Napoli.

Carmen ha risposto in un'intervista alla domanda che tutti i fan si pongono: «Perchè New Martina e non New Carmen?».

Prima di rispondere alla domanda però, la tiktoker ha parlato del suo progetto, nato da poco sui social network con l'obiettivo di ingrandirsi ed investire su grandi progetti, soprattutto benefici e che incentivino i giovani. Il primo dei tanti è già in atto, ed è quello con il tiktoker Patrizio Chianese: «Io e Patrizio siamo due ragazzi giovani del sud, ci siamo scelti.

Saremo soci in questa nuova avventura del settore food. Il mio progetto è aiutare tanti giovani».

Com'è nata la tua attività e come hai fatto a renderla virale?

«La mia attività era già esistente perchè è un'attività di famiglia. Non lo so neanche io come abbia fatto ad andare virale, ho cominciato semplicemente mettendo il telefono sul mio banco e registrandomi mentre vendevo prodotti ai clienti e mentre applicavo pellicole».

Puoi dare una spiegazione sul perchè dei prezzi, per alcuni critici, esagerati rispetto a quanto pagherebbero loro pellicole e cover?

«Le pellicole che vendevo all'inizio le potevano trovare ovunque, non ho mai detto che sono solo mie. È uscita questa notizia che diceva che io comprassi le pellicole sul sito, ma un'azienda come la mia ne vende tante, non comprerebbe da un sito. Posso assicurare che non le pago poco, e pure se fosse non devo dare spiegazioni su quanto ci guadagno. Ci metto il giusto su tutto».

Nella video intervista Carmen racconta anche la motivazione reale sul nome del negozio.

«Ho fatto un video da 400 milioni di visualizzazioni, ma nulla è studiato. Mi è andata bene» ha riferito Carmen.

Ogni giorno tanti turisti fanno tappa al negozio di New Martina per mettere una pellicola o una cover al proprio smartphone, successivamente fanno tappa allo Svergognata Shop di Rita De Crescenzo, da Donato di Con mollica o senza? e da Centro surgelati Skipper nella speranza di incontrare Giggiolone, ha raccontato una turista siciliana.

Durante l'intervista è subentrato anche il proprietario della pescheria divenuta famosa per il famoso detto di Giggiolone: «Buongiorno pescheriaaa» che ha omaggiato tutti i clienti di Carmen di alcuni gelati, approfittando della situazione per salutare la tiktoker.

La tiktoker New Martina sta inoltre creando dei contenuti con alcune delle persone più influenti sui social network, come Niccolò De Vitis di Le Iene e Errico Porzio.