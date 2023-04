Katie Price, la figlia di 8 anni si ispira a lei: «Voglio fare la modella di Onlyfans». La reazione del papà

Tale madre, tale figlia. La bambina di Katie Price, Bunny, che ha appena 8 anni, ha detto di voler prendere la stessa strada della mamma: vuole fare anche lei la modella glamour e aprire un profilo su Onlyfans. Un desiderio, quello della bimba, che ha divertito e fatto sorridere molti dei follower della star britannica, ma ha anche fatto storcere il naso a molti.

Katie Price e il seno extra large: «Non ci sta più nel bikini... ho perso il conto degli interventi»

Katie Price, l'ex fidanzato si tatua il suo volto sul petto. I fan: «Sei completamente pazzo»

Katie Price e la figlia che vuole essere come lei

Durante una sessione di "domande e risposte" sul profilo Instagram di Katie, quest'ultima ha chiesto alla figlia «sei famosa?», e lei le ha risposto di sì. «E per cosa?», «per te», la risposta della piccola. «Cosa vuoi fare quando sarai più grande» ha chiesto allora alla figlia, che le ha risposto candidamente «voglio essere come te e fare servizi fotografici e Onlyfans».





Premesso che è difficile che la piccola Bunny sappia davvero cos'è Onlyfans, quanto accaduto - e il modo in cui la modella posta spesso foto con la figlia - ha fatto rabbrividire parecchi follower, compreso il padre della bambina, Kieran Hayler, l'ex della Price, che secondo quanto riporta il Mirror non vede di buon occhio la sovraesposizione della bambina sui social. La mamma infatti più di qualche volta ha mostrato la figlia con tacchi alti, trucco e vestiti corti: «Kieran sa che Bunny, come tutte le bambine, adora i vestiti, ma la condivisione e la pubblicazione di certe immagini sono inappropriate», ha detto una fonte al Mirror, citando proprio il papà.

Il canale YouTube e il caso TikTok

Qualche mese fa mamma Katie le aveva anche aperto un canale YouTube, e la sovraesposizione della figlia le era costata anche il suo stesso profilo TikTok, che le fu chiuso (e poi riaperto) per aver violato la politica sui bambini sotto i 13 anni. «Bunny è la diva della famiglia, è molto sfacciata - si è giustificata la madre - adora andare su TikTok, anche se mi ha fatta bannare». Se da un lato la bambina è sostanzialmente ancora incapace di conoscere a pieno i rischi di tale sovraesposizione, a capirli un po' di più dovrebbe essere sua madre, che però sembra ignorare tali rischi. Come andrà a finire? Staremo a vedere.