Kevin Malcuit, l'ex fidanzata Ashley Rose sbarca su Onlyfans

Si è fatta notare a Napoli forse più dell'allora compagno Kevin Malcuit. Ashley Rose, ex fidanzata del terzino azzurro dal 2018 fino a pochi mesi fa, torna a far parlare di sé. La wag francese - che nel 2019 aveva fatto notizia per alcune accuse ai napoletani, rei di comportamenti a suo dire razzisti nei suoi confronti - ha lasciato l'ex terzino azzurro ormai da un po' ed è sbarcata da qualche settimana su Onlyfans.

Da mesi, ormai, al centro del dibattito web, Onlygans è una piattaforma in rete che consente ai suoi abbonati - dietro pagamento - l'accesso a contenuti erotici caricati dai creators che sono in possesso di un account. Tra questi, ora, c'è anche la ex fidanzata di Malcuit, che ha sponsorizzato il suo profilo OF direttamente via social, incuriosendo anche diversi tifosi del Napoli che ancora seguono i suoi account.