LDA, Aka7 e Mario Mario, il trio inaspettato in vacanza a Sharm El Sheikh

LDA, pseudonimo di Luca D'Alessio, Aka7, pseudonimo di Luca Marzano, e il tiktoker Mario Mario sono in Egitto per una vacanza primaverile.

Mario Mario ha creato un momento di suspance con i fan dicendo di essere in compagnia con persone importanti.

«Mi state stressando, ora vi faccio vedere con chi sono» ha detto Mario Mario inquadrando LDA in fotocamera durante un Tiktok.

«Ci dovevamo conoscere prima o poi, ci siamo acchiappati, sta pure Aka. Era meglio che non vederci insieme».

Ieri sera hanno postato alcuni video mentre cantavano il nuovo brano estivo di Luca D'Alessio «Granita», sullo sfono la moschea Al Sahaba della città vecchia di Sharm El Sheikh.

Il trio inaspettato non è in vacanza insieme, i fan sono in attesa di altri video.