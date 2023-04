La lupa di Tiktok Francesca Amara e la sua nuova canzone «Non mi conosci»

La lupa, così è chiamata su Tiktok Italia (e si autodefinisce) Francesca Amara, ha pubblicato il suo primo singolo «Non mi conosci» su tutte le piattaforme social e musicali. «Tranne Instagram» dopo la problematica creatasi tra Meta e Siae.

Francesca Amara, tiktoker napoletana, ha raggiunto la fama grazie ad alcune frasi andate virali su Tiktok come «non mi conosci», «illuminè», «la purezza», «la lupa», «la lupa pura». Dopo aver fatto alcuni video, i suoi audio sono stati remixati, uno è stato utilizzato recentemente da molti utenti su Tiktok diventando un trend musicale.

La tiktoker convive a Venezia con il suo ragazzo, lasciando la sua famiglia a Napoli. Spesso ironizza sui prezzi del pesce al nord essendo che la famiglia napoletana possiede una pescheria e lei fino a poco fa era abituata a mangiare sempre pesce.

Francesca ha cominciato ad ironizzare su «lupa pura» per denunciare alcuni comportamenti di bullismo che ha avuto fin da piccola, quando alcuni conoscenti l'avrebbero presa in giro per la sua peluria e le sue sopracciglia folte.

Ad oggi Francesca non è più colpita da certi comportamenti e vanta le sue folte sopracciglia essendo anche di moda quest anno; tutte le ragazze ad oggi utilizzano prodotti di cosmesi per foltificare le proprie sopracciglia, lei le ha naturali.

La tiktoker ha anche raccontato di alcune esperienze di bullismo ricevute da piccola, sul suo canale Tiktok.

La tiktoker, Francesca poi ironizza sull'ideale di nemica che bullizza, chiamandola «Giuditta».