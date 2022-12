Mamma allatta il figlio al supermercato e pubblica il video su TikTok. Ma la sua scelta divide gli utenti: «Indiscreta»

Allattare il proprio figlio è un atto naturale ma se per farlo una mamma si spoglia dentro a un supermercato diventa «esibizionismo»?

La mamma, Ms. Calcium Cannons, ha creato un vero e proprio dibattito su TikTok: la donna ha condiviso un video in cui si mostra mentre allatta suo figlio tra le corsie di un supermercato... ma la scelta della tiktoker non è stata apprezzata da tutti.

Il suo ultimo video sulla piattaforma ha totalizzato più di 14 milioni di visualizzazioni, eppure Ms. Calcium Cannons non mostra nulla di speciale, come tiene lei a specificare a corredo del video: «Rendiamo normale allattare il proprio figlio in pubblico».

Il filmato mostra il bimbo seduto nel carrello della spesa mentre effettua la sua poppata dal seno della mamma, che nel frattempo si è spogliata senza badare ai pregiudizi per poter allattare suo figlio.

Lei si mostra sorridente e soddisfatta. Il video, tuttavia, ha scatenato molte polemiche: «Tutti sono favorevoli all'allattamento in pubblico, ma non in questa maniera...», scrive un utente. «Dovrebbe essere solo un momento tra mamma e figlio. Fallo con discrezione per favore», ha scritto qualcun altro.